Girona és la segona província costanera de l’Estat on més puja el preu del lloguer de vacances

Arriba l’estiu, i les famílies que vindran a visitar les comarques gironines ja tenen ben pensats els seus plans per les vacances. N’hi ha que escullen hotels o altres que prefereixen anar a un càmping. Però també n’hi ha d’altres que trien una opció més íntima com són els apartaments. Una opció que en els últims anys ha vist augmentat de forma significativa el seu preu fins al punt que la costa gironina ha pujat un 12,6% respecte a l’any passat segons dades facilitades per TecniTasa, la companyia de valoració, consultoria i sostenibilitat. De fet, la província de Girona ocupa el segon lloc en el rànquing de províncies costaneres que més han vist apujar el preu de lloguer, només per darrere de Tarragona, que ha pujat un 15,2%.

Cadaqués, el municipi més car

En tot cas, el lloguer de vacances a primera línia de mar -o en poblacions properes a la platja- a Girona, abasta preus dispars. El més alt es troba a Cadaqués, on per un pis de 50 metres quadrats al centre es demana 1.500 euros la setmana. Un preu més car comparat amb l’any passat, quan la mateixa companyia de taxació, TecniTasa, apuntava que el preu per una setmana en un apartament de 60 metres quadrats en aquesta localitat i a primera línia de platja era de 1.200 euros.

De les sis localitats de la Costa Brava dels quals l’estudi TecniTasa n’ha detallat el preu del lloguer, el més barat és el de la urbanització dels Pins a Blanes. El cost d’arrendament setmanal per un pis de 50 metres quadrats a aquesta zona és de 700 euros. Una xifra igual que l’any passat, tot i que l’estudi de l’estiu de 2021 va calcular el preu d’un immoble de 60 metres quadrats.

Sí que, segon TecniTasa, els preus pugen a municipis com Palamós o Lloret de Mar. L’estiu passat, estiuejar a un apartament de 70 metres quadrats a primera línia de mar a Palamós costava 800 euros la setmana. Aquest any, un immoble més petit -50 metres quadrats- i més lluny -al centre-, val 850 euros. El cas de Lloret de Mar, la cosa és diferent, però igualment s’incrementa el preu. El 2021, per un immoble de 50 metres quadrats al centre, s’havia de pagar 600 euros, mentre que aquest any, un lloguer d’un apartament de la mateixa dimensió, però a primera línia de mar costa 900 euros.

A l’Estat la pujada és del 9,7%

El que és segur és que, estiuejar aquest any a la banda de la mar en el conjunt del litoral espanyol, sortirà un 9’7% més car que l’estiu passat. Llogar un immoble ja costa, de mitjana, més de 1.000 euros la setmana. El creixement, en els últims dos anys ha estat significatiu. El 2020, el primer estiu amb pandèmia, el preu del lloguer era 860 euros la setmana, mentre que l’any passat s’enfilava fins als 926. Aquest any, coincidint amb la primera temporada d’estiu postpandèmica, la mitjana és de 1.016 euros, el que significa que el preu de lloguer d’un immoble a la costa espanyola ha pujat, de mitjana, 156 euros amb només dos anys.

Aquests preus tan elevats fan que les famílies o els grups d’amics hagin de buscar alternatives per estiuejar, i que la despesa no sigui tan elevada. Alguna d’aquestes alternatives són reduir el nombre de dies de vacances, llogar un apartament més petit o més allunyat de la platja. Tot i així, TecniTasa afirma que els immobles amb un preu més elevat, com poden ser a Cadaqués, continuen tenint una alta demanda, fregant el ple.

Per altra banda, Catalunya és la comunitat autònoma on més s’incrementa la pujada del lloguer. No només a la Costa Brava es troben preus elevats, com el de 1.500 euros la setmana a Cadaqués o els 1.200 a Begur. A la Costa Daurada, els arrendaments són elevats, fins al punt de trobar, a la platja de Salau, apartaments per 1.370 euros la setmana. Barcelona també és una de les cinc províncies estatals que més ha incrementat el preu en l’últim any, destacant els 1.800 a Sitges o 1.600 a Castelldefels.