La nit de dijous va ser d’insomni en diversos municipis de l’Empordà. Els termòmetres no van baixar dels 25 graus en diverses estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), com és el cas de Sant Pere Pescador, que en cap moment va estar per sota dels 25,2 graus. Es tracta d’una xifra rècord des que l’estació té registres, fa 33 anys.

Però no va ser l’únic cas. Cabanes, Torroella de Fluvià i Castelló d’Empúries també van patir temperatures de 25 graus durant la nit, batent rècords a les respectives estacions. Torroella de Montgrí va acostar-s’hi molt (24.8 ºC). L’Estació meteorològica de Sant Pere Pescador és la que compta amb la sèrie més antiga (1989), però les més noves ja tenen dades de fa 20 anys, com és el cas de Torroella de Fluvià i Castelló (2000). Els últims rècords en aquestes estacions s’havien registrat els estius de 2004 i de 2017. Segons el Meteocat, l’explicació d’aquesta nit tòrrida (mínimes d’almenys 25 graus) té a veure amb la tramuntana que va bufar en alguns sectors de l’Empordà, que va evitar el refredament nocturn i va deixar a bona part del territori mínimes d’entre 22 a 25 graus. Un exemple és Roses, que va xifrar 24,8 graus. La resta del territori va marcar xifres més baixes i generalment per sota dels 20 graus, tot i que Banyoles va xifrar una mínima de 20,8 graus. Santa Coloma va quedar-se als 18,4 graus, Girona no va superar els 17 i Olot als 16,4. En canvi, on va fer més calor va ser a Banyoles (34,9 ºC), la Bisbal d’Empordà i a Girona (34,8 ºC ambdós). Durant la jornada d’ahir, les temperatures van seguir a l’alça, i la tramuntana reescalfada va provocar que Cabanes arribés als 36,8 graus, la màxima més alta de les estacions del Meteocat a Catalunya ahir. Fornells de la Selva (35,7 ºC) i Olot (35,4 ºC) també van ser entre les deu estacions amb dades més elevades. Els pròxims dies, més calor De cara als pròxims dies, el Meteocat alerta que seguirà el bon temps i el sol continuarà cobrint bona part del territori gironí. De cara a la pròxima setmana està previst que arribi una massa d’aire calent que accentuarà encara més l’enfilada de temperatures. En canvi, les precipitacions no sembla que hagin de tornar. Durant la jornada d’ahir no va caure ni una gota d’aigua en tot el territori català, i l’elevat risc d’incendi ha fet que la Generalitat activés fa uns dies el Pla Alfa 3 en 20 municipis de l’Empordà i hagi restringit l’accés a tres parcs naturals gironins (l’Albera, el cap de Creus i el Montgrí).