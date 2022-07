Dos investigadors de la UPC han elaborat per primer cop els mapes meteorològics dels dies de la Retirada del 1939, una informació desconeguda fins ara que permet entendre millor el periple que van viure els 500.000 exiliats que van travessar els Pirineus. La idea va sorgir de Lluís Bassaganya, gestor de l’Espai Cultural Cal Marquès de Camprodon. «Llegia diaris personals d’aquella època i no coincidien; sempre em preguntava quin temps deuria fer realment», explica. Va comentar-ho al físic i president de l’Associació Catalana de Meteorologia (ACAM), Jordi Mazon, que va acceptar el repte. Després d’analitzar dades històriques, han constatat que aquells dies van ser d’un hivern suau, sense fenòmens extrems.

«Les condicions meteorològiques d’aquells dies no van ser desfavorables, sinó benignes», explica Mazon, que ha fet el treball juntament amb David Pino, investigador i professor del departament de Física de la UPC així i vice-president de l’ACAM. Al Ripollès els hiverns poden tenir fenòmens extrems, com el torb, llevantades de neu amb importants gruixos, o temperatures molt baixes. Però l’anàlisi i els mapes del temps indiquen que aquelles tres setmanes van ser d’«hivern suau». Mazon remarca que, si no hagués estat així, «podria haver mort molta més gent».

Durant la Retirada, 500.000 persones van travessar els Pirineus D’aquests, uns 100.000 ho van fer per la Vall de Camprodon i en condicions molt precàries, a peu i dormint a la intempèrie. Els mapes indiquen que en aquell període només hi va haver una situació d’inestabilitat que podria haver generat una nevada de dos dies, el 29 i 30 de gener. «El pic de la nevada va ser el 30 de gener, quan s’acumulen uns 25 litres de pluja a Ribes de Freser -aquesta dada també ha aparegut als registres històrics de la localitat- i que vindria a ser un pam de neu als tres colls de muntanya per on passaven els exiliats», detalla l’investigador. A partir de l’1 de febrer entra un anticicló que va agafant força, fondria la neu en alguns punts més assolellats alhora que va dur temps estable fins al 14 de febrer, que és quan finalitza el pas dels refugiats pel Coll Pregon, amb inversions tèrmiques intenses amb temperatura suau als cims i als colls.

Bassaganya, que porta dècades recuperant peces i material de la retirada per les muntanyes de la Vall de Camprodon, explica que molts diaris personals i cartes de l’època entren en contradiccions perquè els seus autors ho van escriure molts anys més tard d’aquells fets.