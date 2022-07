El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va descartar aquest dilluns recuperar l’obligatorietat de la mascareta en interiors amb les dades actuals d’infectats per coronavirus, i només es començaria a preocupar a partir dels 150 ingressats a l’UCI.

«L’indicador clar és l’UCI, quantes persones tenim avui crítiques per covid. Començaria a preocupar-me a partir de 150 malalts. Els podríem aguantar, però això també significa que hi ha repercussions sobre un altre tipus de malalts», va explicar en una entrevista a Catalunya Ràdio.

També va recordar que sí que és obligatori l’ús de la mascareta al transport públic, una mesura que «no sempre es compleix» i en què, segons la seva opinió, hi ha hagut certa relaxació. «La vida s’ha de normalitzar», va reclamar Argimon, que creu que s’està arribant al pic de la setena onada, amb una mitjana d’unes 50 persones ingressades a l’UCI, i va vaticinar que a la tardor arribarà una altra onada.

Argimon va explicar que unes 4.800 persones han demanat la baixa automàtica per símptomes de covid des que dimecres passat es va posar en marxa aquesta nova via per reduir els tràmits burocràtics als CAP.