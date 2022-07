La justícia gratuïta ha assistit més de 10.000 detinguts i investigats a la província de Girona durant el 2021, una xifra que suposa el 30% del total de les actuacions que es van fer (35.163). Aquesta és una de les dades que es poden extreure del balanç de les dades del servei del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut difoses ahir durant una roda de premsa del Consell de l’Advocacia de Catalunya (CICAC), presidit pel degà de Figueres Joan Ramon Puig.

A Girona, el gruix de les actuacions que es van fer va ser per defensar persones implicades en procediments judicials, la majoria dels quals per temes penals (44%). L’assistència a detinguts va concentrar un 31% de les actuacions, i en tercer lloc, i ja més minoritàriament hi ha procediments civils i de família (11%). Pel que fa a l’assistència a víctimes, ha concentrat un 6% de les actuacions.

En canvi, a Figueres pràcticament es va assistir el mateix gruix de detinguts (30,22%) que de persones dins un procediment judicial penal (30,19%). En tercer lloc es va atendre casos de procediments contenciosos-administratius (18%), i l’assistència a la víctima va copsar el 5% de les atencions.

Els dos col·legis de l’Advocacia que hi ha a la demarcació compten amb un total de 668 lletrats inscrits al torn d’ofici, 560 al de Girona i 108 al de Figueres. De fet, Girona és el segon col·legi en nombre d’inscrits en algun dels torns de justícia gratuïta, només per darrere del col·legi de Barcelona (3.098). El cost total de les actuacions a Catalunya és de gairebé 56,5 milions d’euros en retribucions a lletrats, i a 176,19 per cada actuació.

Pel que fa als inscrits al Pla de Foment de la Llengua catalana, que abona 20 euros per cada actuació presentada en català, hi ha 244 inscrits entre ambdós col·legis, i de fet el de Girona és el segon amb més nombre d’inscrits només per darrere del de Barcelona (328). En total s’hi han inscrit 1.041 lletrats a tot el territori.

Al total de Catalunya, els advocats d’ofici van assistir 320.384 persones durant l’any passat, un 20% més que el 2020. D’aquesta manera recupera els nivells previs a la pandèmia, i de fet se situa per sobre de les que hi va haver el 2019, quan no es van arribar a les 320.000.

La presidenta de la Comissió del Torn d’Ofici del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de Sabadell, Eulàlia Barros, i la vicepresidenta de la Comissió i degana de Tarragona, Estela Martín, van assenyalar durant la presentació de les dades que la recuperació del torn d’ofici en els nivells previs a la pandèmia corrobora que «la justícia gratuïta és un dels continguts més essencials de l’estat de dret».

Durant la trobada també van presentar dades del primer any d’aplicació del nou protocol d’assistència immediata per víctimes de violència masclista implantat el segon trimestre de 2021. Gràcies a aquest nou model, les víctimes poden estar assessorades per un advocat des que posen una denúncia en una comissaria. Des que s’ha instaurat, s’ha passat d’un 27% d’assistència immediata a gairebé un 70%. Aquestes dades «certifiquen l’encert d’aquesta iniciativa, ja que es dona a les víctimes una major seguretat i acompanyament en un moment molt complicat per elles», va manifestar el president del Consell.

Més protecció pels infants

Puig va anunciar que també es posarà en marxa un protocol per assistir també de forma immediata a les seus policials a infants i adolescents víctimes d’agressions. Segons Puig, aquesta nova mesura suposa un «pas endavant a favor d’una justícia més compromesa».