Sembla que ahir es va viure el pic de l’onada de calor, tal com va advertir el meteoròleg Enric Estragués a Diari de Girona. Ahir les temperatures van superar els 40ºC a Cabanes i a Espolla. A moltes altres localitats de la província les temperatures van superar els 35ºC del dijous. Girona, Darnius i Anglès van superar els 39ºC i altres zones del territori com Roses, La Bisbal d’Empordà, Olot, Banyoles o Vilobí d’Onyar van oscil·lar entre els 37ºC i els 38ºC.

Per un altre costat, les temperatures mínimes van ser molt semblants a les de dijous, en llocs com Girona, Vilobí d’Onyar o Olot les temperatures van descendir fins al voltant dels 15ºC durant la nit. En canvi, en altres localitats la temperatura mínima va augmentar i es van donar molts casos de nits tropicals, de més de 20ºC, com a Roses, Portbou, Darnius o Platja d’Aro.

Catalunya

En l’àmbit català la situació va ser semblant. El dia d’ahir va ser una jornada molt calorosa amb temperatures que van superar els 40ºC. Tot i això, la temperatura màxima de la regió la va marcar Cabanes, a l’Alt Empordà, amb 40,8ºC. Al municipi gironí el va seguir l’estació meteorològica d’Aldover, al Baix Ebre, amb 40,7°C; Artés, al Bages, amb 40,5°C; i Seròs, al Segrià, amb els mateixos graus que a Artés.

En relació a les temperatures mínimes a Catalunya van haver-hi nits de tota mena, va preodminar la nit tropical però, en algun cas com Barcelona, es van produir nits tòrrida, de més de 25ºC.

El Meteocat preveu pocs canvis per avui, dissabte. Considera que la temperatura a l’interior de Catalunya podria ser una mica més elevada. Alguns punts del litoral la temperatura serà igual o, fins i tot, podria ser que baixessin una mica. Girona continuarà estant en alerta per calor encara que sembla que les temperatures no arribaran als 40ºC.