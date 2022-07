La imminent onada de calor suposa un risc real i directe per a la salut dels treballadors, especialment per a aquells que exerceixen tasques a l’aire lliure; com els de la construcció o el camp. Espanya és un dels ‘punts calents’ de la crisi climàtica, tal com han assenyalat els experts de l’ONU en el seu informe recent, i les altes temperatures cada vegada seran més freqüents en el dia a dia dels treballadors. Davant d’això i per tal de minimitzar els riscos per a la salut, els sindicats recorden que totes les empreses han de comptar amb un pla de prevenció de riscos laborals, que els treballadors tenen l’obligació de parar davant de qualsevol perill imminent i que les pauses periòdiques i la hidratació són imprescindibles.

A partir de quina temperatura és perillós treballar?

No hi ha una temperatura concreta per poder afirmar que a partir de la mateixa una feina ha de cessar automàticament, ja que implica un risc segur i imminent per al treballador. No hi ha una xifra màgica, tanmateix, sí que hi ha condicionants que fan més probable que es produeixin un accident que altres. «Depèn de diversos factors, com la càrrega de treball –més o menys lleuger–, l’estat físic de la persona –no és el mateix si és diabètica, per exemple, o no– o la roba de treball que porti –més o menys gruixuda-; entre d’altres», va explicar la responsable de seguretat laboral de la UGT de Catalunya, Antonia Fuentes.

L’empresa està obligada a tenir un pla d’avaluació de riscos laborals adaptat a cada entorn (exterior o interior), establint quines són les temperatures màximes fins que cal treballar. No és el mateix una oficina que un taller on se solda metall. L’Aemet, per la seva banda, té les seves pròpies recomanacions sobre quan hi ha un perill real de cop de calor, rampes o insolació. El que es coneix tècnicament com a estrès tèrmic.

La temperatura varia segons el grau d’humitat. Per exemple, en un entorn sec (humitat del 45%) a partir de 33 graus, el treballador ha d’extremar les precaucions i a partir dels 41 graus hi ha perill manifest. A Barcelona, amb una humitat habitual del 60%, aquestes precaucions s’avancen uns graus. És a dir, a 30 graus cal extremar les precaucions i a partir dels 34 graus hi ha risc manifest.

Què cal fer en cas d’emergència?

Si un treballador sent fatigat, té mal de cap, es mareja o té rampes musculars durant l’exercici de les funcions ha de parar automàticament. Aquests són els principals símptomes associats a un cop de calor, que es produeix quan la temperatura del cos humà supera els 40 graus. Aquí, segons estableixen les recomanacions bàsiques del Departament de Treball de la Generalitat, el treballador ha de parar, avisar un company perquè sigui aquest qui truqui a emergències o al servei mèdic de l’empresa.

Si la víctima del cop de calor pot, pel seu propi peu, anar a una zona d’ombra, hi ha d’esperar les assistències. Sinó, ha d’esperar que algun company l’ajudi a arribar-hi. El treballador té dret a aturar l’activitat si això implica un risc directe sobre la seva salut i no pot ser amonestat ni sancionat per l’empresa. Si és així, pot interposar denúncia davant d’Inspecció de Treball.

Cada quant s’han de fer pauses?

Les pauses de tant en tant -depenent del tipus d’activitat- són un element indispensable per prevenir accidents de treball. «No hi ha la mala sort si es fan les coses bé», va recordar la responsable de salut laboral de la UGT de Catalunya. Cada quant s’han de fer les pauses és una cosa que ha d’estar determinada i especificada al pla d’avaluació de riscos laborals. Com més càrrega de treball, més freqüents les pauses.

I cada quant cal hidratar-se?

La hidratació és un altre element indispensable per prevenir cops de calor o qualsevol risc derivat de l’estrès tèrmic. Beure sovint aigua o begudes isotòniques és una cosa que han de fer els treballadors i el cost dels quals té l’obligació d’assumir l’empresa. La Generalitat recomana ingesta de líquids frescos -no gaire freds ni gelats- cada 15 o 20 minuts, independentment de si el treballador té set o no en aquell moment. Altres recomanacions bàsiques són no ingerir menjars copiosos durant les pauses per esmorzar o dinar, ni tampoc consumir begudes alcohòliques.

Quina roba de treball és adequada?

Els treballadors han d’exercir la jornada amb la roba de treball adequada. I cal que estigui homologada i ha de córrer a compte de l’empresa. Ulleres de sol protectores per a personal que treballi en forns o foses, vestits que protegeixin degudament del sol per evitar cremades o gorres si hi ha risc d’estrès tèrmic. Cada sector i activitat requerirà vestidures i elements de protecció diferents, però aquests sempre els ha de garantir l’empresa; així com que estiguin en condicions correctes. Està altament desaconsellat pels experts en prevenció de riscos laborals treballar deixant al descobert grans parts del cos.

Com cal organitzar la jornada?

Compactar la jornada de manera intensiva perquè els treballadors estiguin menys hores exposats al sol és una de les reivindicacions dels sindicats per minimitzar els riscos amb la calor. Això no obstant, aquesta qüestió no és obligatòria per a les empreses i hauran de ser fruit de la negociació col·lectiva si finalment s’aplica o no. L’empresa és lliure d’organitzar la jornada com us convingui, encara que sempre garantint les condicions mínimes i indispensables de seguretat laboral. És recomanable, no obligatori, evitar les hores de més calor, com el migdia.