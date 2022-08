Aparcar a la zona CAP de l’ambulatori de Ripoll s’ha convertit en un maldecap per les persones que utilitzen un aplicatiu mòbil que ja fa més d’un mes que està en funcionament. Un mapa de l’aplicatiu «massa difús» segons el portaveu d’ERC Roger Bosch, i el fet que encara no s’hagin senyalitzat amb pintura els aparcaments d’aquesta zona CAP, ha convertit l’espai en una zona controvertida. L’ajuntament pintarà les places de zona CAP si no ho fa la concessionària.