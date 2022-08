La variant d’Olot no estarà acabada abans del 2027. Ho assegura el grup municipal de l aCUP a Olot en un comunicat on revela el contingut d’una comissió convocada per l’Ajuntament i en la qual els serveis tècnics del consistori van detallar els terminis pendents per finalitzar una obra, reivindicada per molts i criticada per alguns col·lectius.

Segons l’esmentat comunicat, el projecte constructiu de les variants d’Olot i les Preses hauria d’estar finalitzat el juny de 2023, és a dir, l’any que ve. Aquest projecte estarà dividit en sis lots que es podran licitar en sis contractes. La formació subratlla que «si es compleixen els terminis més optimistes» les obres podrien començar l’any 2024 i, seguint aquests mateixos terminis finalitzarien l’any 2027, tres anys més tard. Pla de mobilitat comarcal Davant aquests fets, la CUP insisteix que «és urgent» fer un Pla de Mobilitat Comarcal i prendre mesures per reduir el trànsit de camions d’Olot. Per fer-ho, la formació reclama que s’obligui als camions que ja hagin descarregat a sortir per l’A-26, estalviant així la meitat dels trajectes que aquests fan per l’Avinguda Sant Jordi. La formació ho justifica argumentant que la modificació de l’ordenança de circulació aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Olot del passat 18 de juliolestableix que els vehicles pesats «hauran de seguir l’itinerari obligatori i respectar els horaris del decret d’Alcaldia». La CUP critica que l’equip de govern «encara no ha començat a aplicar les restriccions de la nova ordenança als camions» tot i que admeten que els han informat «extraoficialment» que la previsió és començar-ho a fer de cara al setembre, amb l’inici del curs escolar. Tanmateix, la CUP assenyala que «sí que s’està aplicant l’ordenança a bicicletes i patinets». En les últimes setmanes, Olot ha fet un operatiu especial en què s’han aturat 35 persones, s’han multat 5 persones que anaven en patinet i s’han multat 3 persones que anaven en bicicleta. Pel regidor de la CUP, Jordi Gasulla, aquest fet indica que «l’Ajuntament està sent fort amb els febles i feble amb els forts», argumenta. Licitació del projecte El passat mes de febrer l’emissora local, Ràdio Olot, va avançar que la Generalitat havia iniciat la redacció del projecte constructiu de les variants d’Olot i de les Preses. Es tracta de l’últim tràmit que hi ha abans de l’inici de les obres i un punt on no s’hi havia arribat mai tot i ser una reivindicació històrica. Així doncs, el departament de Territori va iniciar al febrer la licitació per a la redacció del projecte constructiu, que es preveu que s’allargui un any.