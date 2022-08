Tarda de pedregades a diferents punts de comarques gironines. N'hi ha hagut a la Selva, el Gironès, el Ripollès o la Garrotxa. Les xarxes socials s'han omplert amb vídeos i fotos de veïns que publicaven imatges de la calamarsada o la mida que tenien les boles de glaç. Amer (Selva) és un dels llocs on la tempesta ha estat més espectacular, perquè hi ha arribat a caure pedra de la mida d'un ou. L'alcaldessa, Maria Rosa Vila, però, ha explicat que la calamarsada ha durat escassament deu minuts -entre tres quarts de quatre i les quatre- i que no li consten afectacions. També hi ha hagut pedregades a d'altres llocs, com Aiguaviva i Bescanó (Gironès); Santa Pau, Mieres i Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa) o Llanars i Espinavell (Ripollès).