La província de Girona va recollir 248 tones de roba per a l’entitat Humana durant el primer trimestre d’aquest any. Segons les dades facilitades per l’entitat sense ànim de lucre, Palamós va ser el municipi, dels seixanta-cinc on tenen instal·lats els seus contenidors verds, on es va recollir més roba, amb un total de 18 tones.

Segons la Humana Fundación Pueblo para Pueblo, l’equivalent a 248 tones de roba recollides a Girona són un milió de peces de roba. D’aquest milió, el 90% tindran una segona vida gràcies «a la reutilització i el reciclatge, dos elements claus per a l’economia circular i la creació i manteniment de llocs de treball de qualitat». A més, des de l’entitat apunten que aquesta gestió del residu tèxtil evitarà l’emissió de 1.515 tones de CO₂.

Així, la Fundació ha incrementat en un 3,77 % la roba recollida respecte a l’any passat, quan va assolir les 239 tones. «Estem molt agraïts a tothom qui ha donat roba i la valoració que en fem és molt positiva, malgrat que també som crítics perquè, comparant-ho amb el total de roba que es llença, encara se’n recupera molt poca», explica el portaveu de l’entitat, Joan Carles Montes.

Segons Montes, el 88% de la roba acaba a la brossa o a l’abocador. Això, explica, es deu a dos motius: «En primer lloc, considerem que hi ha una manca de visibilitat dels contenidors i, d’altra banda, creiem que falta pedagogia. És a dir, la ciutadania ha de saber que de la seva roba se’n farà una bona gestió, i per això cal actuar amb transparència».

Per aquest motiu, Humana, com a gestor autoritzat per l’Agència de Residus, aposta per incrementar els convenis que té amb els Ajuntaments per tal de poder incloure contenidors a la via pública de més municipis. «A més, també aprofitem benzineres, supermercats... Arribem a un acord amb aquest tipus d’empreses perquè ens hi deixin posar un contenidor», assenyala el portaveu de l’entitat.

Segons expliquen des d’Humana, la roba es trasllada dels contenidors verds on la gent la diposita fins a la planta de preparació per a la reutilització que l’entitat té a l’Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Tal com detalla Montes, les peces que estan en bon estat s’envien llavors a botigues que tenen a Barcelona o bé a països d’Àfrica, on també es venen a un preu reduït, concretament als comerços de l’entitat a Guinea Bissau i a Moçambic. «Nosaltres no donem la roba. El que fem és economia circular, és a dir, tots els ingressos que obtenim són per pagar els contenidors, les nòmines, el transport... i els beneficis van destinats a projectes socials», assegura Montes.

De la mateixa manera ho fa Roba Amiga, la cooperativa que gestiona els contenidors de color taronja i que a les comarques gironines compta amb dues botigues, una a Girona i una altra a Olot. En aquest cas, el projecte aposta per la creació de llocs de feina a la planta de distribució que tenen a Sant Just Desvern, on actualment treballen 40 persones en risc d’exclusió social.

El 59% de la roba es reaprofita

Tal com indica Humana, el 59% de la roba es destina a la reutilització. En concret, el 17% es ven a les botigues de moda sostenible d’Humana i el 42% s’exporta, principalment a l’Àfrica, per a comercialitzar-la i fer accessible la roba als països menys desenvolupats. En canvi, el 32% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge perquè elaborin altres productes, com poden ser mantes, aïllants o draps per a la indústria d’automoció.