Una forma senzilla i econòmica de prevenir contaminar és fer servir la roba que ja tenim a l’armari el doble de vegades del que normalment la fem servir abans de llençar-la. Les persones que ho fan podrien reduir l’impacte de les emissions relacionades amb la roba en un 44%, segons indica un informe de la Fundació Ellen Mac Arthur del 2017,del qual s’ha fet ressò el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (Pnuma), segons recull Bloomberg.

La raó d’aquesta reducció, explica l’estudi, és que fer servir les coses que ja es tenen probablement significa que aquella persona comprarà menys en el futur, evitant les emissions de gasos amb efecte hivernacle generades durant la producció de nous articles.

De fet, segons indica Pnua, les grans marques de vestuari emeten entre un 2% i un 8% de les emissions globals de carboni. A més, la producció massiva de polièster, derivada de combustibles fòssils, també contribueix a abocar microfibres plàstiques a l’oceà i a l’acumulació de deixalles als abocadors.

Amb tot, el sector de la moda busca reinventar-se. «El desafiament és que puguem canviar la mentalitat en relació al fet que un producte sigui completament nou pel fet que ho sigui per vostè», indica Laura Balmond, líder de la Iniciativa de Moda de la Fundació Ellen MacArthur.

En aquesta línia han treballat empreses com North Face, que va impulsar un programa anomenat Renewed per revendre les seves peces fetes servir. Amb tot, el mercat de segona mà va créixer al voltant dels 11.000 milions de dòlars el 2012 a 35.000 milions el 2021, segons l’informe de revenda de ThredUpper, que alhora preveu que s’augmenti a 82.000 milions per al 2026.

Mentrestant, una nova plataforma tecnològica, T_Neutral, permetrà mitigar a partir del proper mes de setembre l’«empremta tèxtil», un paràmetre de traçabilitat específic d’aquest material, que servirà als productors per mesurar, reduir i compensar el seu impacte sobre el medi ambient.

Lluitar contra el malbaratament

La idea, conceptualitzada i desenvolupada per les germanes Carlota i Mariana Gramunt, va sorgir l’any 2021 analitzant la manera d’afrontar el problema «estructural, global i d’indústria» del malbaratament tèxtil, una qüestió que necessitava una «resposta a títol col·lectiu», segons van explicar a Efe.

Aquí entra en joc T_Neutral. Segons argumenten, permetrà als productors mesurar el seu impacte ambiental, mitjançant fórmules aplicables a les diferents fonts d’emissió en cada procés de producció, traçades amb «el paral·lelisme més gran possible amb l’empremta de carboni, per facilitar l’enteniment i demostrar que les bases són molt semblants», a més de poder calcular «sobre quanta part del procés s’ha perdut el control», segons assenyalen les germanes Gramunt.