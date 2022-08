Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Ripoll han detingut quatre homes i un menor per transportar 17 quilos de cabdells de marihuana a Ripoll.

Els agents van localitzar els vehicles i es dona el cas que un d'ells s'havia saltat mitja hora abans dels fets un control policial a la C-17.

Els quatre homes tenen entre 27 i 35 anys i van ser detinguts el dia 20 i la matinada del dia 21, el menor. Tots estan acusats de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

Els fets es remunten a la nit del dia 20, al voltant de les nou de la nit quan els Mossos de la comissaria de Ripoll i gràcies a la col·laboració ciutadana, van tenir coneixement que s’estava produint un transport de marihuana.

Arran d'això, els Mossos van establir un dispositiu conjunt amb la Policia Local. Una vegada comprovats els fets i fetes les indagacions per identificar als autors, els policies van concloure que darrere del transport hi hauria implicats cinc homes. Els Mossos, poc després, van localitzar a dos d’ells i els van detenir. Amb els indicis i la informació recollida, la Policia Local va poder detenir als altres dos homes majors d’edat en un altre punt de la ciutat. També van detenir, ja de matinada, al menor dormint en un parc.

Els policies també van localitzar els dos vehicles implicats que es trobaven per la zona en diferents ubicacions. Dins d’un d’ells hi havia part de la marihuana distribuïda amb bosses de plàstic transparents dins de tres bosses de ràfia. La resta de la marihuana intervinguda va ser recuperada per la policia la mateixa nit dins d’una bossa d’esport en un marge a on els arrestats l’havien llençat.

Es dona la circumstància, segons explica la policia, que un dels dos vehicles implicats havia fugit i saltat mitja hora abans d’un control policial de drogo-alcoholèmia a la C-17 ja en terme municipal de Ripoll.

Els detinguts, a qui no els hi constaven antecedents, van passa el dia 22 d’agost a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Ripoll, el qual va decretar llibertat amb càrrecs.

El menor d’edat va passar el mateix dia 22 d’agost a disposició de la Fiscalia de Menors de Girona qui va decretar la llibertat i va ser lliurat a un familiar.