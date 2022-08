L'Ajuntament de Banyoles ha començat a recollir la desena d'arbres i les branques caigudes aquest dissabte a causa de la tempesta de la tarda. El consistori assegura que en només deu minuts van caure 19 litres per metre quadrat i es van registrar ratxes de vent de 50 km/h. Això va provocar la caiguda dels arbres en punts com el parc de la Draga, el pla de l'Ametller, Mas Palau i al rec Major. La caiguda d'un dels arbres ha provocat destrosses a l'exterior d'una casa i un altre ha danyat la tanca exterior del camp de futbol vell. Per altra banda, les últimes pluges han ajudat a recuperar el nivell d'aigua de l'estany. Aquest dilluns estava 13 cm per sota del nivell zero, quan fa unes setmanes estava a 20 cm per sota.