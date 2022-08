Adif ha adjudicat, per un total de 32,8 milions d’euros, una sèrie d’actuacions que tenen com a finalitat augmentar la fiabilitat del sistema d’electrificació de la xarxa de tren d’ample convencional a Catalunya i Aragó. Entre les províncies on s’actuarà hi haurà la de Girona, així com Barcelona, Lleida, Osca, Saragossa i part de Terol i Tarragona.

El contracte inclou la redacció del projecte constructiu i l’execució de les obres per implementar un pla de telecomadament de seccionadores, que són uns dispositius similars a interruptors que s’utilitzen en les instal·lacions elèctriques d’alta tensió.