El setembre de 2021, la banyolina Núria Martínez va aprovar «i amb nota» les oposicions de Tècnic/a especialista en Educació Infantil (TEEI). I ahir va arribar el torn de l’acte públic d’adjudicacions de places vacants, on estaven cridats a presentar-se (presencialment) arreu de Catalunya més de 3.000 candidats. A les comarques gironines, els aspirants es van reunir a la seu dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, en concret, a l’Auditori Josep Irla.

Però quatre hores després de l'hora en què Martínez havia estat citada, encara no havia sortit el seu número. «S’havia convocat molta més gent de les places disponibles, anàvem seguint els nomenaments en directe des de Girona però també l'assignació de places a Barcelona, Tarragona i Lleida per via telemàtica, on tothom anava escollint l’escola de destí», va explicar. Però la sorpresa va arribar després. I és que ella, com la resta dels candidats que havien aprovat les oposicions, figuraven en el tercer i darrer bloc d’aspirants (el del personal que no ha treballat mai pel Departament d’Educació), enlloc d’estar inclosos en el segon grup (i per tant cridats abans), on hi hauria d’haver el llistat de candidats que van aprovar el concurs oposició.

Però en aquest grup, segons fonts del sindicat USTEC, «no hi figurava ningú perquè el llistat no estava actualitzat». Així, els candidats que havien aprovat les oposicions entraven en el mateix sac que les persones que no les havien superat. «Aprovar les oposicions no ha servit de res, estic al mateix grup que estava abans de fer-les», va lamentar Martínez. Amb tot, va assenyalar que no han pogut entrar a formar part del segon grup (el que els correspondria) perquè «es veu que el procés d'oposició encara no està tancat», va lamentar.

A efectes pràctics, això li ha negar totes les esperances. «Volia entrar a una escola del Gironès, la Garrotxa o el Pla de l'Estany, però ja estava tot agafat», va lamentar. De fet, va denunciar que «molts dels candidats que ni tan sols s’havien presentat a les oposicions ens han passat per davant i han pogut optar a les places per número abans que tots els que havíem aprovat les oposicions, que no hem tingut ni l'oportunitat». Una tendència que van confirmar des d’USTEC, al·legant que «hi va haver persones que no havien aprovat les oposicions que van tenir més opcions d’aconseguir un lloc de treball que no pas les que les havien aprovat».

El problema, va assenyalar Martínez, és que el procés ha estat «lent» i «demà tots els candidats cridats ja hauran d’ocupar les places perquè les escoles no poden estar sense tècnics especialistes en Educació Infantil».

Des d’USTEC, ahir van sol·licitar al Departament d’Educació que «primer cridin a la gent que hauria d’estar al segon bloc (que no hi és)», però els van contestar que «no hi ha res a fer perquè ja ha sortit publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya que el procés està parcialment resolt», van assegurar.