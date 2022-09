Tres centres educatius gironins encara no obren les portes

L’escola Joan de Margarit de la Bisbal d’Empordà i l’institut de la ciutat no començaran fins dilluns que ve el curs escolar, a causa dels desperfectes que va provocar la pedregada de la setmana passada al teulat dels centres. La calamarsada va malmetre greument el sostre de l’espai on s’ubicava P3, P4 i P5, el menjador i cursos de Formació Professional i Batxillerat.

Els fenòmens meteorològics adversos també han impedit que l’escola Sant Jordi de Maçanet no hagi pogut obrir les portes pels aiguats de divendres passat.

En els tres casos la intenció és resoldre les incidències al llarg d’aquesta setmana i reprendre l’activitat escolar tan aviat com es pugui. Pel que fa als dos centres de la Bisbal, cinc grups amb un total de 120 alumnes es reubicaran a l’edifici de primària, així com el menjador, mentre que s’està buscant una ubicació per l’alumnat d’FP. La seva directora, Remei Geli, explica que aquests canvis estan pensats per tot el curs, ja que es calcula que es preveu que les obres s’allargaran fins al juny que ve. Ara, l’objectiu és començar el dilluns 12 de setembre.

En relació amb l’escola de Maçanet, l’alumnat d’infantil va suprimir ahir la primera jornada lectiva, mentre que la classe de primària va tenir lloc al pati. Avui, l’alumnat de primària també s’ha quedat a casa a l’espera que els paletes reparin el teulat i evitar, d’aquesta manera, noves filtracions d’aigua.

Fins a 566.000 d’euros

D’altra banda, ajuntaments d’arreu del territori gironí han destinat l’estiu a executar tasques de millora, manteniment i conservació de les escoles de la ciutat. A Girona, s’han invertit fins a 566.029 euros a efectuar treballs de pintura a la façana de l’Escola Santa Eugènia, a les escales de l’Annexa, a l’interior de l’Escola Eiximenis o a renovar finestres de l’Escola Verd, a més d’altres actuacions concretes a altres centres educatius de la ciutat.

A Sant Feliu de Guíxols, Banyoles i Palafrugell també s’han realitzat un seguit d’obres de millora a diferents escoles i instituts, com la substitució de persianes i portes d’accés malmeses, treballs d’enjardinament i tobogan d’àrees de joc, xarxes de rec, l’adequació d’aules de nadons o la renovació dels tancaments d’educació infantil, que s’han enfilat fins a 112 mil euros en el cas de Sant Feliu.