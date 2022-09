Els estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius ja omplen les aules

Més de 52.100 alumnes gironins d’ESO, Batxillerat i Formació Professional (FP) van tornar ahir a les aules en una jornada que, tot i que també va deixar algunes imatges d’eufòria (una de les seqüències més repetides dilluns minuts abans que les escoles aixequessin el teló), van dominar els nervis per a encarar una de les etapes acadèmicament més decisives pels estudiants.

Tot i els diàleg entre bambolines que, en qüestió de segons, descrivien un estiu que l’interlocutor havia pogut seguir gairebé minut a minut a través de les xarxes socials, les expectatives del nou curs aclaparaven la conversa. «El que més por em fa són les matemàtiques de 4t d’ESO perquè m’han dit que són molt difícils, és l’assignatura que em costa més però hauré de fer l’impossible per a aprovar», va assenyalar ahir un estudiant a les portes de l’institut Montilivi de Girona, que prefereix mantenir l’anonimat. I mentre els estudiants d’ESO enfilaven cap a les aules, arribaven els alumnes de FP. Alguns, de fet, havien fet un llarg trajecte per a arribar fins a Girona. «Cada dia aniré i tornaré des de Palafrugell, m’hauré d’aixecar a les cinc del matí, però estic content de poder estudiar el que vull», va confessar l’estudiant del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Informàtica, Dídac Giménez. Ell és, de fet, un dels alumnes que ha preferit estudiar un cicle formatiu enlloc d’una carrera universitària. «Fins i tot he fet la Selectivitat, però finalment vaig optar per la FP perquè em donarà un enfocament més pràctic», va assenyalar. Una conclusió a la que també va arribar l’estudiant del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social, Erica Rodríguez. «Vaig estudiar Batxillerat però he preferit fer FP i després anar a la universitat». Uns estudis on, va assegurar, aprofitarà per a afegir una altra capa de formació a la seva trajectòria acadèmica: la Psicologia.

De fet, la part pràctica és la que més atrau als estudiants. «Les pràctiques són el millor, dos setmanes després de començar el curs ja trepitgem el terreny», va assegurar la també estudiant del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social, Kaory Matus. I tenen clara la seva decisió. «El Batxillerat està molt idealitzat, costa fer entendre a la gent que vols estudiar FP», va lamentar l’estudiant del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Assistència a la Direcció, Karen Giménez. Una situació en la que també s’hi va trobar l’estudiant Martí Bach, que va assegurar que «tothom prefereix que facis Batxillerat». Ara, ja han pujat al tren del nou curs i és el moment de posar fil a l’agulla. «Ja tenia ganes de tornar a la rutina i a classe, estic emocionada amb els reptes del nou curs», va assegurar la també alumna del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social, Skarlet Archaga. D’altres, però, ja tenen la mirada posada en el curs que ve. «Per saltar a Cicle Superior només hi ha sis places, potser l’any que ve no podré seguir estudiant», va afirmar l’estudiant del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió administrativa, Marcos Bassà.

El nou curs, però, també ha posat sobre la taula modificacions om l’entrada en vigor del nou currículum, que s’aplicarà de forma immediata a Batxillerat. En aquest sentit, la directora de l’institut Vallvera de Salt, Eva Rigau, va assenyalar que «farem el que podrem a partir de l’esborrany» i va afirmar que «és el que hi ha». Tot i això, va assegurar que «ho afrontem amb actitud positiva». Amb tot, va lamentar que «hem passat de tenir 8 dies nets per a preparar el nou curs a tenir-ne 4» i va assegurar que «això es nota».

Reubicació a La Bisbal

Els alumnes d’alguns Cicles Formatius de l’institut de la Bisbal d’Empordà, segons va informar ACN, començaran el curs dilluns que ve en diversos equipaments municipals, com el Terracotta Museu, l’ajuntament vell o les escoles velles. Aquesta és la solució que el centre educatiu i l’Ajuntament de la Bisbal han trobat després que la pedregada d’ara fa una setmana destrossés un dels edificis on el centre feia classes.