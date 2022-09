Una avaria ha fet aturar el servei de trens que circulen per les vies convencionals de Catalunya (Rodalies i Mitja Distància) durant més de dues hores. Aquest servei s'ha restablert cap poc després de les vuit del matí, en una jornada de caos matiner a les comarques gironines. Es preveu que avui hi hagi retards en el transport ferroviari durant hores.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per la seva banda ha xifrat en 80.000 els usuaris perjudicats a tot Catalunya, segons ha explicat a Catalunya Ràdio.

Aquesta avaria s'ha produït per una incidència en el seu sistema de telecomunicacions, segons l'Adif.

Arran dels fets, des de Renfe ja de matinada s'ha comunicat de l'afectació i a les estacions per megafonia i través d'informadors es comunicava l'avaria i el no subministrament del servei a tots els clients que anaven a les estacions a agafar un tren. Se'ls aconsellava agafar un mitjà de transport alternatiu.

En el cas de l'estació de Girona, un informador detallava als usuaris la situació i que si havien d'anar a Barcelona-Sants o a Figueres tenien l'opció, en cas que hi hagués places, d'agafar un tren AVE, ja que aquests no han patit afectacions. També els derivaven cap a l'estació d'autobusos, en cas que hi hagués alguna línia que arribés a la seva destinació.

A l'estació de Girona, els usuaris que hi havia es mostraven indignats i alguns resignats amb aquesta nova situació. Alguns han esperat a l'estació amb l'esperança que se solucionés aviat i es restablís el servei amb normalitat.

Una incidencia en el sistema de telecomunicaciones mantiene suspendido el servicio ferroviario en todo el ámbito de Barcelona excepto la línea de alta velocidad. Técnicos de Adif están trabajando desde primera hora para solventarla cuanto antes. — INFOAdif (@InfoAdif) 9 de septiembre de 2022

Cap a un quart de nou del matí, a l'estació de Girona s'ha començat a informar per megafonia que es restablia el servei però, tot i això, amb retards.

Les persones que arribaven a agafar un tren i els usuaris que s'han esperat que es restablís han pogut començar a pujar a les andanes, que fins llavors estaven tancades al públic. Les escales tenien unes balises per evitar que ningú hi pugés i els responsables de seguretat de l'estació, també informaven els usuaris.

L'obertura del servei ha estat una bona notícia pels passatgers, però els trens es preveu que vagin amb retards molt importants al llarg del dia. Un tren que sortia de Girona a Cerversa de la Marenda cap a les vuit estava previst, segons la informació, de les pantalles a les 10 hores i així progressivament en altres. Mentre que els que anaven a Barcelona han tingut la sort que al cap de mitja hora que comencés a funcionar el servei, n'estava previst un.

Arran dels fets, des de Protecció Civil s'ha activat en nivell de prealerta el pla d'emergències Ferrocat.

Prealerta #FERROCAT@Adif_es informa de problemes en el sistema de comunicació . De moment no circulen trens convencionals a Catalunya.



La línia d'Alta Velocitat funciona amb normalitat — Protecció civil (@emergenciescat) 9 de septiembre de 2022

Mai no havia passat

La ministra ha admès en una entrevista a Catalunya Ràdio i que recull ACN que caldran "unes hores" perquè el servei pugui funcionar "normalment". D'altra banda, ha remarcat que la incidència que s'ha produït a Adif i que ha deixat sense circulació de trens de Rodalies i regionals de Catalunya "és absolutament anòmala" i "no s'havia produït mai". En concret, ha explicat que després d'actualitzar els sistemes de control, no era possible la comunicació amb els diferents trens que circulen per la xarxa i "no era segur".

Es recomana l'ús del transport públic per carretera



ℹ🔄 Si t'has de desplaçar en vehicle privat informa't de l'estat de la xarxa a https://t.co/7bzpWB9BQj



Vies alternatives:

AP-7 👉 C- 32 (al nord gratuïta i al sud de peatge )

C-33 👉 C-17

C-58 👉 C-16 (peatge)#SCT https://t.co/P3oM5doEfq — Trànsit (@transit) 9 de septiembre de 2022

Traspàs de Rodalies

D'altra banda, Sánchez ha remarcat que aquesta incidència "no té res a veure amb Renfe o el funcionament dels trens" sinó que ha estat una "errada tècnica a Adif", després que el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, hagi tornat a reclamar el traspàs integral de Rodalies a la Generalitat.

La paralització de la xarxa de rodalies per una avaria d'@Adif_es @Renfe és absolutament inacceptable. Aquesta situació deficient ja fa massa temps que dura. El govern espanyol ha d’assumir la seva responsabilitat i traspassar ja la competència. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) 9 de septiembre de 2022

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també reclama "explicacions i garanties de cara al futur" després de "l'absolutament inacceptable" avaria d'Adif que ha paralitzat els trens rodalies, regionals i llarga distància de Catalunya. "Aquesta situació deficient ja fa massa temps que dura. El govern espanyol ha d'assumir la seva responsabilitat i traspassar ja la competència", ha afirmat a través de Twitter i recull l'ACN. El cap de l'executiu català ha explicat que Protecció Civil, Mossos i Policies Locals "s’han coordinat des de primera hora del matí per evitar afectacions majors en estacions i andanes".