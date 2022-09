La interrupció del servei de trens de Rodalies i Mitja Distància va afectar ahir uns 5.000 passatgers a la província. El caos va produir-se a primera hora del matí, quan surten els primers combois, a les diferents estacions de tren de la província. Segons Renfe, es van haver de cancel·lar 20 trens arran de l’avaria d’Adif. Els viatgers es van trobar amb un panorama molt complicat: no podien viatjar i la solució que tenien era esperar o buscar un servei alternatiu.

A l’estació de Girona, la situació era d’entrada d’indignació però a mesura que passava l’estona i l’espera de resignació. En aquest equipament hi havia tots els accessos a les andanes tancats i força presència de vigilants de seguretat. Alguns dels usuaris es van mostrar crítics i van denunciar que «un dia més» tenien problemes per agafar un tren i que sovint, es troben amb retards.

El bus va ser un mitjà alternatiu per viatgers que van quedar-se sense trens però no tots en tenien per arribar on teòricament anaven amb el tren. També algun va optar per l’AVE, que va ser la solució -si hi havia places- que va aportar Renfe, com deien els informadors, a la gent per anar a Barcelona o Figueres.

No arribar a temps

Molts dels afectats eren persones que anaven a treballar o a estudiar i això els va causar problemes perquè anaven tard o alguns, ja ni arriben a la seva destinació. Alguns viatgers van explicar com se sentien a Diari de Girona.

Carmen Velázquez treballa a Sant Celoni i ahir es va trobar que l’única alternativa que li donaven des de Renfe per poder sortir de Girona era -si hi havia lloc- anar a Barcelona amb un AVE. «Què hem de fer si no hi ha servei fins a Sant Celoni? Ens han de donar una solució a tots i no només als que van a Barcelona sinó a tothom», es lamentava. Velázquez també va queixar-se de la poca informació que els donava Renfe sobre com solucionar el seu viatge i va ressaltar que utilitza cada dia el servei «cada dia hi ha retards. El tren del matí va bé però a la tarda, sempre anem amb 20 o 30 minuts de retard, sempre». I va afegir «la gent té fills, tenim un horari i ells també, no podem estar sempre esperant».

Una altra dona que havia d’agafar un tren a Celrà per venir a Girona és Estrella Díaz però va ser previsora: «el matí quan he engegat la televisió he sentit que hi havia problemes amb el tren i he vingut amb l’autobús per prevenció». Això ho va explicar mentre feia temps a l’estació per anar a la feina. Díaz és també usuària diària del servei de Rodalies i va criticar que «hi ha problemes molt sovint per retards». També li va preocupar el tema de no haver fitxat l’abonament, que actualment els surt gratuït.

Cèsar Martínez és un altre usuari i ahir havia d’agafar un tren que sortia a les vuit del matí de l’estació de Girona per anar a la feina i viatja fins a Vilamalla. Ahir es va trobar que l’única opció per anar a l’Empordà era un AVE per Figueres-Vilafant però la va refusar perquè segons ell «per anar a Vilamalla em queda molt lluny». També estava molest amb l’enèsim problema amb els trens i va assegurar que n’està «tip, tots tenim els nostres compromisos». Una noia que anava a Sant Jordi Desvalls també va resultar afectada. Carol Duarte treballa en aquest poble i havia d’arribar-hi a les nou del matí. Va intentar trobar transport però va lamentar que «a Sant Jordi no tens autobús cada dia i no tinc res per anar-hi».