El sopar de gala que va organitzar l’Associació Contra el Càncer a Girona el passat 26 d’agost va estar marcat per l’assistència de gairebé 300 convidats. Gràcies a l’esdeveniment, que es va celebrar als jardins del S’Agaró Hotel, a la platja de Sant Pol, es van poder recaptar més de 70.000 euros.

L’organització va gaudir de la presència de rostres coneguts com el d’Elsa Anka, presentadora de televisió, actriu i model. També hi van assistir altres personalitats com Verónica Fisas, Directora de la marca de cosmètica Natura Bissé i Ramón Salazar i Soler, Director General de l’Institut Català d’Oncologia.

La gala també va comptar amb el suport de diferents institucions públiques com el regidor de Cultura i Ensenyament de Castell-Platja d’Aro, Josep Amat (PSC), i la regidora Turisme i portaveu d’ERC, Jenny Xufré.

A més, es va registrar també l’assistència de Raül Morales, Director dels Serveis Territorials del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Girona, i el doctor Xavier Pérez, gerent dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà.

Al capdavant de l’organització hi va ser Rosa Maria Fríguls, que és vocal i membre executiu de l’entitat, mentre que la presidenta de l’Associació Contra el Càncer a Girona, Isabel Alejandro, va assegurar que s’havia sentit «especialment emocionada davant l’èxit de l’esdeveniment».

Una ajuda integral

Els més de 70.000 euros recaptats aniran íntegrament destinats a eliminar les desigualtats i vulnerabilitat dels pacients de càncer i de les seves famílies.

L’entitat posa a la seva disposició professionals que ajudaran les famílies durant tot el procés de la malaltia, ajustant-se a les seves necessitats amb uns serveis que inclouen ajudes econòmiques, assistència jurídic-laboral, préstec de material ortoprotètic o atenció a la vulnerabilitat, entre d’altres.

L’Associació Contra el Càncer és una entitat de referència en la lluita contra el càncer des de fa 68 anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a Catalunya, posant en marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari.

A través de la seva Fundació Científica, l’entitat aglutina la demanda social d’investigació contra el càncer, finançant per concurs públic programes d’investigació científica oncològica de qualitat. A dia d’avui, és l’entitat social i privada que més fons destina a investigar el càncer: a Catalunya ha invertit 28,8 milions d’euros en 106 projectes.

Durant el 2021, l’associació va atendre 1.087 persones afectades per aquesta malaltia.