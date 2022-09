El grup d’Esquerra Republicana a Sant Feliu de Guíxols tindrà de cap de llista l’actual portaveu del grup municipal i cap de l’oposició a l’Ajuntament, Sílvia Romero, a les properes eleccions municipals del 2023. La candidata republicana, que repeteix com a cap de llista, assenyala que es presenta amb la intenció de «liderar i treballar activament en la necessària transformació de la ciutat». «Tenim els ingredients com a ciutat, només fa falta saber-los combinar. Cal un nou lideratge basat en la cerca de consensos i complicitats, obert al diàleg permanent, que escolti i que fomenti la participació ciutadana en la presa de decisions», afirma, alhora que considera que la «feina feta aquests anys és la llavor per l’acció futura».

Romero s'ha mostrat orgullosa de poder liderar un projecte valent en el qual "la ciutadania hi trobarà un equip que se centrarà sobretot en les persones, la cultura, les intel·ligències col·lectives i el bon govern a qui podran fer confiança", assegura.

Sílvia Romero (1976) és diplomada en Turisme per l'UdG i té un màster en Gestió de Governs Locals per la UAB i un postgrau en Desenvolupament Local. Fa 17 anys que treballa en l'àmbit de la gestió pública municipal com a cap d'Àrea de promoció econòmica i turisme de Palamós. L'any 2019 va encapçalar la llista d'ERC a Sant Feliu de Guíxols i des de llavors és la cap de l'oposició a l'ajuntament. Durant aquest mandat també exerceix com a consellera i vicepresidenta del Consell del Baix Empordà amb la delegació de l'Àrea social i com a portaveu del grup comarcal. Els seus inicis en política municipal es remunten al 1999 però no va ser fins al 2015 que passa a formar part del govern de Sant Feliu com a regidora de Promoció Econòmica, Projecte Thyssen i Organització. L'any 2017 també va formar part de la llista d'ERC a les eleccions al Parlament de Catalunya.

També s'ha implicat en l'àmbit de l'associacionisme i al llarg de la seva vida ha format part de diversos moviments de Sant Feliu de Guíxols com el Voluntariat Ganxó, l'ACAS o l'Agrupació Teatral Benet Escriba, on encara hi participa activament.