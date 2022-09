La línia d’autobús 601 que connecta Girona amb Blanes triplicarà el servei a partir d'aquest 17 de setembre i passarà dels 9 als 28 viatges per sentit. La Generalitat ha pres la mesura arran de l'augment considerable d'usuaris que ha registrat la línia. En concret, els set primers mesos d'aquest 2022 l'han utilitzada 41.708 passatgers. Són un 25% més en comparació amb el mateix període del 2019, el darrer any prepandèmia (quan el servei va registrar 33.365 usuaris). L'augment de connexions permetrà que la línia també funcioni en diumenges i festius, perquè fins ara aquests dies l'autobús no circulava. A més, es passarà dels set viatges per sentit entre setmana a quinze, i de dos a set els dissabtes feiners.

Amb aquests canvis, subratlla el Departament de Territori, es garanteixen autobusos cada hora entre setmana i cada dues hores els caps de setmana i festius. La directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius, ha assistit avui a l'acte de presentació d'aquest servei que opera l'empresa Sagalés a l'estació d'autobusos de Girona. Allà, ha explicat que l'increment de freqüències garantirà que la línia no es col·lapsi i oferirà un millor servei als usuaris. A més, ha detallat que és una de les connexions que "funciona més bé" perquè, segons ha assegurat, encara hi ha línies que no han recuperat encara els passatgers del 2019. Rius també ha dit que amb aquesta acció es vol seguir "fomentant l’ús recurrent del bus" entre la ciutadania. Una mesura que coincideix amb els descomptes que s'apliquen al transport públic des de l'1 de setembre. En concret, aquesta línia té una rebaixa del 50% en la compra de l'abonament per deu trajectes, que ara costa 13,50 euros en lloc dels 27 que valia habitualment. Pel que fa al bitllet senzill, es manté entre els 4 i els 7 euros, depenent de si es fa el trajecte sencer -que ronda els 47 minuts- o es baixa a Maçanet de la Selva o Tordera (Maresme). Segons ha detallat la directora general, totes les mesures d'increment de serveis que està presentant la Generalitat es van planificar abans d'anunciar els abonaments en el preu del transport públic. Es feia, en la mateixa línia, per apostar per un canvi d'hàbits en els desplaçaments. "Estem convençuts que hem d'actuar de forma decidida per la descarbonització de la mobilitat i això implica fomentar el transport públic", ha dit. De moment, ha afirmat que s'ha incrementat el nombre de viatgers gràcies a la reducció de preus però també a conseqüència de l'increment del preu dels carburants. Tanmateix, ha recordat que és important mantenir aquest hàbits. Pel que fa a la línia 601, i d'acord amb la tendència actual i l'augment de trajectes, el Departament considera que podria tancar l'any havent transportat un total de 79.000 passatgers, mentre que el 2019 se'n van traslladar 63.200. A més, la previsió és que la línia arribi als 96.000 viatgers entre el 2023 i el 2024.