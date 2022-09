Els pediatres demanen més recursos per la mobilitat escolar amb bicicleta

Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, ahir es va fer la presentació oficial de la campanya Pedalem cap a l’escola impulsada pel Grup de Treball de Salut Mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria, entre els quals hi ha el pediatre de l’hospital d’Olot, Xavier Campillo. Es va fer a l’escola Sant Roc d’Olot, un dels centres educatius catalans que es van unir a la iniciativa de mobilitat escolar en bicicleta anomenada Bicibús promoguda per l’entitat osonenca Canvis en Cadena.

Els pediatres remarquen que promocionar la mobilitat activa entre els infants actuaria com una «potent eina» de salut pels seus múltiples beneficis per als infants com ara la millora de la condició física i del rendiment escolar, la disminució del sobrepès, l’obesitat i del risc cardiovascular, l’augment del benestar emocional i de l’autoestima, entre d’altres.

La campanya s’acompanya de diversos materials, entre els quals hi ha una infografia, un decàleg i documents de referència i pretén arribar tant a infants i famílies com a professionals de la salut i a l’administració per impulsar la mobilitat escolar en bicicleta com una estratègia de millora de la salut pediàtrica. El document principal repassa els principals avantatges de la bicicleta per a la salut i medi ambient de la infància, recull propostes per al seu foment al voltant de l’escola i ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats.

Restricció de vehicles

La societat de pediatres lamenta que «la vulnerabilitat pròpia de la infància fa que sigui un dels col·lectius més afectats pel canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica i acústica i l’accidentalitat viària, dels quals el trànsit motoritzat n’és un dels principals responsables». Per aquest motiu reclamen a l’administració la creació d’infraestructura ciclable perquè els infants puguin desplaçar-se a l’escola de manera segura i restringir l’accés als vehicles motoritzats al voltant dels centres educatius. «Treure cotxes de les ciutats per a donar pas a una mobilitat sostenible i segura ha d’esdevenir una prioritat de primer ordre per a la societat actual ja que ens juguem la salut de la població i del planeta», afirma Sheila Iglesias, pediatra de la Seu d’Urgell i una de les autores de la campanya. Pedalem cap a l’escola pretén ajudar a comprendre tot això i més i sobretot aportar solucions i propostes de millora per a poder dur a terme aquest canvi de model de mobilitat.