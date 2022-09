L’avançament del calendari escolar, a debat entre les direccions gironines

Que l’avançament del calendari escolar ha estat una de les mesures més controvertides del mandat del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, és vox populi. Però després de deixar clar que la mesura «ha vingut per quedar-se» i estendre la ma a la comunitat educativa per a «dissenyar junts» les línies mestres que permetin millorar la proposta, les direccions dels centres educatius gironins posen sobre la taula els seus principals reclams.

«Una opció seria tornar a treballar a finals d’agost»JOSEP MORET

Una de les conseqüències de l’avançament del calendari escolar ha estat que, per extensió, també s’han retallat els dies per a preparar el nou curs. «En dos dies hem hagut de preparar tot un curs, has de passar de 0 a 100 en només 48 hores», subratlla el director de l’escola Migdia de Girona, Josep Moret. «Si la idea és avançar el curs és evident que hem de començar abans, una opció seria tornar a treballar a finals d’agost per a poder tenir més dies hàbils abans de començar el curs», assegura. Tot i això, ja avança que caldria «compensar» aquests dies «d’alguna manera» com, per exemple, «començar les vacances abans», defensa.

«La calor a les aules és terrible, s’ha de resoldre sí o sí»EVA RIGAU

Les altes temperatures a les aules, que en molts casos han superat els 35ºC, és un dels temes més candents. En aquest sentit, les direccions dels centres educatius reclamen mesures urgents per a pal·liar els efectes de la calor. «La calor a les aules és terrible, si es vol començar el curs abans s’ha de resoldre sí o sí», assegura la directora de l’institut Vallvera de Salt, Eva Rigau.

«Els nens estan més cansats i els costa estar atents»SUSANNA ARBOLEAS

A més, la calor també atempta contra la capacitat de concentració dels alumnes. «Els nens estan més cansats i els costa estar atents», assenyala la directora de l’escola Annexa - Joan Puigbert de Girona, Susanna Arboleas. En aquest sentit, reclama al Departament d’Educació «millorar el sistema de climatització en tots els centres educatius si realment es vol avançar el calendari» per a poder «treballar en condicions» i «garantir el benestar dels infants». «Per a garantir els aprenentatges són necessàries unes condicions òptimes», defensa. A més, reclama que s’adeqüin els patis per a comptar amb més espais d’ombra, amb la instal·lació de tendals i la plantació d’arbres.

«No pot ser una guarderia, cal un contingut pedagògic»JORDI FERRERONS

Pel que fa a les tardes de lleure per a compensar la jornada intensiva, el director de l’escola Malagrida d’Olot, Jordi Ferrerons, afirma que «no pot ser una guarderia, les activitats han de tenir un contingut pedagògic». A més, defensa que els monitors han de tenir formació i reclama que les empreses encarregades d'oferir el servei també tinguin «formació pedagògica». Tot i això, lamenta que «el cost de subvencionar aquestes 20 hores és equiparable a l'aportació que rep un centre anualment per a cobrir les despeses de funcionament». En aquest sentit, sosté que és un «despropòsit» perquè «la partida s’hagués pogut invertir en l’escola inclusiva».

«No sabíem quants alumnes tindríem fins el primer dia» JOSEP MORET

El director de l’escola Migdia de Girona, Josep Moret, assegura que «no sabíem quants alumnes farien ús del servei de lleure fins el mateix dia de començar el curs». I tot i que van fer una previsió abans d’acabar el curs preguntant a les famílies, lamenta que «no tothom va respondre». Amb tot, reconeix que els problemes s’han hagut de solucionar «a mesura que ens hi hem anat trobant» i fa una crida a «millorar la preparació i l’organització» de les activitats de cara al curs vinent.

«Començaran dues setmanes després que la resta»EVA RIGAU

La directora de l’institut Vallvera de Salt, Eva Rigau, reclama «avançar la matriculació de FP» . En aquest sentit, lamenta que a finals de setembre els admesos en la segona fase sabran si tenen plaça i «començaran dues setmanes després que la resta».