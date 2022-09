Les actuacions de millora dels jardins històrics de Can Vincke a Camprodon estaran enllestides aquest novembre. Situats a la zona de l'antic castell i les muralles, permetran al municipi guanyar un nou mirador i incorporar un nou espai patrimonial i natural en forma de jardí monumental d'alt valor. Creat el 1920, aquest jardí botànic incloïa una varietat d'espècies de diferents punts del món. Els treballs han costat 181.493 euros i s'han finançat amb fons europeus. Fa uns anys l'Ajuntament va adquirir els terrenys -excloent la casa que hi ha i que porta el mateix nom- i ara enllaçaran amb nous itineraris fins al centre històric. "Era important recuperar els jardins i finalment serà una realitat", afirma l'alcalde, Xavier Guitart.

El jardí botànic històric de Can Vincke és un espai de més de 6.000 metres quadrats, creat el 1920. Consta d'una distribució de l'espai en diferents nivells, diferents trams d'escales i zones de descans. "És una part de la història de la Vall", remarcava l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, tot recordant que, molt abans, en aquesta mateixa zona hi havia hagut l'antic Castell de Sant Nicolau, que va quedar destruït, i unes muralles. Precisament, aquest projecte de recuperació dels jardins ha prioritzat la recuperació dels elements de fortificació. "Ha costat molt perquè les restes de muralles estaven molt soterrades i això ha dificultat els treballs", detallava aquest dimecres durant una visita d'obres.

En les pròximes setmanes els operaris seguiran consolidant aquestes estructures juntament amb la recuperació d'algunes de les espècies vegetals. L'alcalde, admet que s'ha prioritzat la recuperació del patrimoni i que algunes plantes exòtiques s'han retirat. Malgrat tot, creu que el municipi guanyarà un mirador amb "una de les vistes més boniques" de la zona.

En un futur, creu que el consistori hauria de seguir treballant per ampliar els terrenys públics. Fa uns anys els jardins van passar a ser municipals i assenyala que hi ha dues cases a la part de dalt de la finca que també seria interessant d'incorporar. "No es tracta només de tenir un nou atractiu turístic sinó també patrimoni de la vila", afirma.

Un projecte amb fons FEDER

Aquests jardins, a més, permeten incorporar noves rutes que connecten diversos elements patrimonials del municipi. Segons explica l'alcalde, el jardí, que serà d'accés lliure, permetrà anar "des de la part més baixa fins a la part més alta i continuar amb un nou recorregut fins al pont romà". Les actuacions han costat 181.493 euros i un 65% s'han finançat amb fons europeus i la resta amb fons municipals. Concretament, dins el projecte Xarxa d'espais de contacte amb el riu Ter i potenciar el turisme sostenible al Ripollès. El president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer, ha remarcat que, amb aquesta recuperació dels jardins, els visitants podran "redescobrir" un nou espai mentre se segueix potenciant el turisme familiar i de natura.

Abans de la millora dels jardins, el projecte també incloïa en una primera fase la construcció d'un aparcament dissuassiu a la Font Nova amb una quarantena de places. El maig es va posar en funcionament. L'Ajuntament en fa un balanç molt positiu i destaca que estan tenint molta afluència de visitants no només durant l'estiu sinó també els caps de setmana. "Cal seguir treballant en pàrquings dissuasius fora de la vila", conclou l'alcalde, per millorar encara més la mobilitat al centre.