La policia ha detingut dos joves a Ripoll per robar en una casa i els troben una quarantena d'objectes sostrets.

La detenció és de la nit passada i la van realitzar agents de la Policia Local de Ripoll amb col·laboració dels Mossos.

Tota l'actuació van començar ahir a les onze de la nit quan la Policia Local va rebre una trucada alertant d’un possible robatori en una casa de la zona de la carretera de Sant Joan.

Dos agents del cos es va desplaçar fins a aquest punt i van comprovar com el marc de la porta de l’immoble presentava indicis d’haver estat manipulat. També hi havia danys a la porta del garatge. Un cop a dins de la casa, s’hi van trobar dos nois -de 19 i 20 anys--

Per poder identificar-los amb seguretat van demanar la presència dels Mossos d’Esquadra.

Durant l’escorcoll, la policia ha localitzat multitud d'objectes que serien robats en dues bosses d’esport. Hi ha ulleres, telèfons mòbils, una tauleta, reproductors MP3, altaveus, bateries i diverses joies com ara anells, arracades o cadenes.

Com que no van poder acreditar la procedència ni propietat dels objectes, van quedar confiscats i els dos joves detinguts com a presumptes autors d’un robatori amb força i d’ocupació d’immoble. Un d’ells es va resistir a la detenció, segons informa l'ajuntament de Ripoll.

Els Mossos d’Esquadra van traslladar als detinguts a la seva comissaria i posteriorment a l’Hospital de Campdevànol per al seu reconeixement mèdic.