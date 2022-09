La taxa d’atur de les persones amb discapacitat intel·lectual duplica la dels treballadors ordinaris i ja se situa al 22%. Aquesta és una de les dades que es desprenen del primer informe de la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, impulsat per Dincat i Granés Fundació i presentat ahir a Girona. L’autora de l’estudi, Ariadna Fitó, va assegurar que un de cada cent catalans té discapacitat intel·lectual. A més, va lamentar que el col·lectiu pateix «greus dificultats» per a accedir al mercat laboral i va remarcar que «tampoc hi ha una legislació que ho faciliti». En aquest sentit, va reclamar la vigència de «noves polítiques» d’inserció laboral. A nivell acadèmic, va subratllar que el 42% de les persones amb discapacitat intel·lectual reconeix que no ha pogut assistir a l’escola que hauria desitjat i la meitat asseguren que no han pogut decidir on viure i amb qui viure. Amb tot, va assenyalar que aquest és «un repte de país que hem d’abordar».

El director de Dincat, Carles Campuzano, va denunciar que «és injustificable la manca de dades» sobre el sector de la discapacitat intel·lectual, una realitat que «evidencia la invisibilitat que pateixen les persones del col·lectiu». A més, va assenyalar que «encara és més preocupant que no existeixin dades desagregades del conjunt de discapacitats» i va reclamar que «per a poder dissenyar accions eficients és imprescindible comptar amb xifres reals que atenguin aquesta diversitat». En aquest sentit, va reclamar a l’IDESCAT que realitzi una enquesta anual «a fons» sobre la discapacitat. Per la seva banda, la directora-gerent de Granés Fundació, Laura Masferrer, va fer una crida a «trencar la invisiblitat». Un altre dels punts clau que exposa l’informe són les llistes d’espera «alarmants» per a accedir tant als serveis d’habitatge com d’atenció diürna, que arriben fins als 22 mesos. «Falten serveis perquè les persones amb discapacitat intel·lectual puguin viure i això és una evidència», va assegurar Campuzano. En aquest sentit, la secretària d’Afers Socials i Famílies, Anna Figueras, va assegurar que «som conscients que hem d’augmentar les places perquè és l’única manera de retallar les llistes d’espera» i va recordar que la Generalitat va anunciar la creació de 800 noves places d’atenció diürna i residencial. Això permetrà, va assenyalar, retallar un 17% la llista d’espera. A més, va afirmar que estan treballant amb el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat, que preveu que comenci a caminar abans del segon semestre de 2023.