Els Bombers ja han fet tres recerques de boletaires des de l'inici de la temporada. Dues s'han realitzat al Ripollès i una a l'Alt Empordà.

La temporada s'espera bona, segons els experts i això ja ha portat els primers caçadors de bolets a les comarques gironines.

L'any passat entre agost i 21 de setembre, els Bombers no havien hagut de fer cap sortida. En canvi, ara ja n'han fet tres per localitzar boletaires extraviats.

Totes les recerques són del mes de setembre hi han tingut lloc a Colera a Molló i Ogassa. El mes d'agost no n'han dut a terme cap.

El cas més recent és el de Colera i va començar el dia 16 a mitjanit. Una boletaire escocesa de 74 anys va ser rescatada finalment el matí en bon estat pels Bombers de la Generalitat després de passar la nit a la Serra de l'Albera, on s'havia perdut.

Cal dir que per ara les recerques realitzades enguany totes han estat exitoses i no s'ha hagut de lamentar cap vida. Alguns d'aquests serveis sorprenen fins i tot els especialistes, perquè s'ha localitzat alguns anys boletaires d'una edat avançada amb vida després de passar algunes nits al ras. Una bona notícia, ja que sovint localitzar-los és una tasca dificultosa perquè a vegades no porten mitjans que facin més fàcil trobar-los, com és un mòbil.