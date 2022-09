L’home que va calar foc en un bar de Puigcerdà el 2018 amb clients a dins va fer-ho com a «venjança» al seu camell. Durant el judici a l’Audiència de Girona, el processat ha admès els fets i ha assegurat que ho va fer perquè l’última cosa que li havia venut «no estava bé». Llavors, va anar a una gasolinera, va comprar uns dos litres de gasolina, va entrar al local del carrer Querol on hi havia la persona que li subministrava la droga i va calar foc a la barra, provocant una explosió.

Per aquests fets, la fiscal li demana 4 anys de presó, una pena que ha estat rebaixada gràcies a un pacte amb la defensa. Inicialment, li’n demanava 12 en considerar-lo autor d’un delicte d’incendi i de dos delictes lleus de lesions. En les seves conclusions definitives, l’acusació pública assegura que l’home va actuar amb les seves capacitats volitives alterades per culpa de la seva addicció a les drogues. L’acusat va explicar durant el judici que és addicte a diverses substàncies estupefaents, com ara l’alcohol, la cocaïna i el cànnabis. A més, l’acusació també ha demanat una segona atenuant de dilacions indegudes perquè la causa s’ha allargat durant anys per motius aliens a l’acusat.

Com que la defensa s’ha adherit a la petició de la fiscal, la sentència reflectirà l’acord en què han arribat ambdues parts.

Un dels testimonis, que estava assegut a la barra, ha explicat que l’acusat va entrar i va dir «us morireu tots», i que llavors va haver-hi una explosió. «Va ser molt ràpid, va durar deu segons».

Tres persones que eren dins l’edifici van haver de ser ateses per inhalació de fum, i alguns clients van patir cops que es van fer en el moment que intentaven fugir.

Pel que fa a l’estat del local, va patir desperfectes per valor de 5.294 euros que van ser coberts per l’asseguradora, i que aquesta ara reclama.

El processat s’enfronta a 4 anys de presó per un delicte d’incendi amb greu risc per la vida o integritat de les persones i a dos delictes lleus de lesions pels quals li demanen una multa de 180 euros. A més, també s’enfronta a haver de pagar indemnitzacions a les víctimes i a l’asseguradora. La defensa de l’acusat demanava inicialment que se l’eximís de responsabilitat penal perquè durant el moment que va perpetrar els fets estava afectat per les drogues i «no era conscient del que feia».