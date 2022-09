Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ja ha posat a la venda els forfets de temporada per a aquest hivern de les sis estacions de muntanya que gestiona: La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Boí Taüll, Espot i Port Ainé. Aquests es poden adquirir amb un descompte de fins al 20% a les botigues en línia de cadascun dels equipaments fins al 27 de novembre. A més, els usuaris que l’obtinguin podran gaudir de la gratuïtat dels cremalleres de Núria i de Montserrat, un forfet gratuït per a les altres estacions de muntanya i descomptes en allotjaments i altres activitats. El forfet de temporada transversal FGC Turisme, que dona accés a les sis estacions d’FGC, Tavascan i a les set estacions de Tot Nòrdic, val 690 euros per als adults. També existeixen forfets de temporada per a cadascuna de les estacions de muntanya d’FGC, que també són vàlids per les estacions de Tot Nòrdic. El forfet de temporada d’esquí de muntanya té un preu únic de 150 euros i permet la pràctica d’aquesta modalitat d’esquí en 21 circuits de travessa dins les estacions de muntanya d’FGC i amb dues pujades diàries de remuntador mecànic incloses.

Coincidint amb la posada a la venda dels forfets de temporada, també està disponible la promoció que permet esquiar quatre dies a l’estació de La Molina per 35,25 euros al dia. La targeta PiriNeu365 es manté com el suport per comprar i recarregar tots els productes que es venen a les botigues en líniade les estacions de muntanya d’FGC i al Cremallera de Núria els 365 dies de l’any. Aquesta es pot adquirir per 2 euros.