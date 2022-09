La Generalitat invertirà a les comarques gironines 21,8 milions d’euros de l’instrument REACT-UE, procedent dels fons europeus Next Generation EU, per «fer actuacions de millora i reforma de diversos centres educatius i a ampliar centres d’atenció primària de la vegueria». Així ho va anunciar ahir el conseller d’Economia, Jaume Giró, durant una visita a l’ajuntament de la Vall de Bianya. Les obres que rebran ajudes, moltes de les quals ja estaven previstes en els últims pressupostos de la Generalitat, hauran d’estar finalitzades el desembre del 2023.

Entre d’altres, els fons europeus finançaran obres de rehabilitació en quatre centres educatius de la Garrotxa, per un import d’1,2 milions d’euros. Es tracta de l’Institut Escola Greda i l’Institut la Garrotxa d’Olot, l’escola Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles, i l’escola Verntallat de la Vall d’en Bas, on es duran a terme treballs de millores de cobertes, façanes, calefacció, il·luminació i tancaments, entre d’altres. «Els fons europeus React s’han creat per ajudar a reaccionar a l’economia després de la pandèmia i per donar mesures a nivell social i econòmic», va dir Giró.

D’altra banda, Giró va anunciar que al pressupost del 2023 inclouran una partida per començar a treballar en el nou Centre Integral de Residus de Beuda, que «permetrà superar la situació actual de l’abocador i fer un pas endavant». El titular d’economia va dir que la intenció passa també per fer-hi aportacions «periòdiques», però que de cares als pressupostos de l’any que ve hi haurà una primera aportació.

Projectes destacats a Girona

Entre els projectes més destacats que es finançaran amb fons europeus a Girona hi ha els 5,3 milions d’euros que es destinaran a finançar la construcció de l’Escola Gegant del Rec, de Salt, i els 1,8 milions que costaran les reformes del centre d’atenció primària de Cassà de la Selva o els 2,4 milions que es destinaran a rehabilitar el CAP de Torroella de Montgrí.

També es faran obres de millora dels espais a 23 escoles i 22 instituts de la vegueria. En tots els centres estan previstes actuacions adreçades a reduir el consum energètic, com ara la millora dels tancaments o dels sistemes de calefacció i d’il·luminació.

D’altra banda, també es faran inversions no territorialitzables, com ara despesa sanitària i desplegament de fibra òptica.