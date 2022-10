El ministeri de Transports destinarà 6,5 milions d’euros més a la modernització del sistema d’electrificació de la línia de trens d’ample convencional entre Barcelona i Portbou. Aquests diners, concretament, serviran per a la construcció d’una subestació elèctrica a Figueres, que se suma a la que es farà també a Portbou i que ja s’ha adjudicat. A hores d’ara, el govern estatal ja ha destinat més de 34,5 milions d’euros a la millora elèctrica d’aquesta línia, gràcies als quals assegura que tindrà una millor fiabilitat i eficiència.

El Ministeri, a través d’Adif, vol garantir una «una òptima explotació ferroviària» d’aquest tram, que suma gairebé 87 quilòmetres. És per això que, després d’haver-hi invertit ja 34,5 milions d’euros en la línia Barcelona-Portbou, ara ha tret a licitació la construcció d’una nova subestació elèctrica a Figueres, per valor de gairebé 6,5 milions d’euros.

Segons ha assenyalat el ministeri en un comunicat, aquestes inversions «permetran dotar les instal·lacions de nous equipaments que n’augmentaran la fiabilitat, durabilitat i disponibilitat, especialment la catenària, incrementant la capacitat de transport i de subministrament elèctric als trens, així com la fiabilitat de la línia». A més, Adif vol «racionalitzar» les necessitats de manteniment i reduir la probabilitat d’incidències relacionades amb el sistema d’electrificació en un tram on hi ha una elevada densitat de circulacions, tant de viatgers com de mercaderies.

Segons el Ministeri, en aquests moments ja hi ha en execució les millores al tram entre Maçanet i Caldes de Malavella i entre Girona i Figueres. Properament,a més, començaran els treballs entre Figueres i Portbou. En aquesta darrera localitat, precisament, Adif ha adjudicat la construcció d’una nova subestació elèctrica per tal de millorar-ne la fiabilitat.