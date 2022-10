Mor Emili Ayats, referent de l’oftalmologia a Girona en les últimes dècades

L’oftalmòleg Emili Ayats i Padrosa va morir ahir a Girona a l’edat de 71 anys, després d’una malaltia de llarga durada. Especialista en cirurgia de cataracta i del cristal·lí, un cop es va haver format a Barcelona, va treballar a l’hospital Clínic i, el 1990, va potenciar el seu esperit emprenedor amb la fundació de l’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona juntament amb la doctora Teresa Teixidor. El centre ha esdevingut un referent en medicina oftalmològica des d’on s’han impulsat les tècniques més innovadores.

Els companys de l’Institut recorden Ayats com una persona treballadora, amb visió de futur, lleial i noble. Destaquen que tenia «molta empatia» amb el pacient. Concretament, l’oftalmòleg Miguel Ángel Zapata coneixia Ayats des de fa quinze anys. «Era el meu cap però teníem una relació de companys de feina, era molt humà, empàtic i amb caràcter, no et deixava indiferent», recorda. També concreta que era un «visionari» i «formava un molt bon tàndem amb la doctora Teixidor i el seu llegat segur que perdurarà molts anys». En la mateixa línia, la directora mèdica de la Clínica Girona, Eva Palau, destaca que Emili Ayats era un «gran company amb molta disponibilitat per als pacients». La inauguració de l’Institut Oftalmològic va suposar «un gran pas en l’oftalmologia de Girona; va començar amb pocs professionals i, amb el pas dels anys, va contribuir a donar-li la consistència i credibilitat que té ara, ja que va saber captar el talent dels millors professionals».

De fet, segons relatava Ayats en una entrevista a aquest diari, el centre ha anat creixent «gràcies a l’autogestió i el treball en equip». A l’inici només hi havia dos oftalmòlegs i ara hi ha un equip que engloba totes les subespecialitats oftalmològiques.

Palau també afegeix que ha sigut un «gran lluitador» aquests últims anys. De fet, ja feia bastants mesos que no treballava, a causa de la malaltia, «però sempre tenia l’esperit de continuar endavant i amb ganes de tornar el més aviat possible».

De forma paral·lela, va ser cap de servei d’oftalmologia a l’hospital Santa Caterina i, també de l’hospital Trueta, quan els dos centres es van unir.

Ha tingut cinc fills i tots estan vinculats amb el món sanitari. En concret, Sílvia Ayats també és oftalmòloga i Enric Ayats és l’actual gerent de l’Institut Oftalmològic Clínica Girona.

Etapa al Col·legi de Metges

Emili Ayats també ha tingut vinculació amb el Col·legi de Metges de Girona. De fet, va ser-ne vicepresident en la legislatura del doctor Benjamí Pallarès (2010-2014) tot i que no va ocupar el càrrec durant tot el mandat. Malgrat això, va continuar molt lligat al col·legi i mostrava interès per la situació del col·lectiu mèdic, segons explica el president actual, Josep Vilaplana. Afegeix que l’oftalmòleg va tenir una «gran capacitat» per liderar un servei «potent» i «modern» a l’hospital Santa Caterina. «Era una persona molt compromesa amb l’ofici i amb Catalunya, amb ganes de canviar coses i millorar-les amb un esperit emprenedor».

Emili Ayats també va formar part de la llista electoral de Junts per Catalunya en les eleccions autonòmiques del 2017.