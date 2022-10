«Donar valor al patrimoni i a la natura que tenim al Ripollès i acabar de vestir aquests espais per fer-los més atractius i accessibles». Amb aquest propòsit s'ha referit el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, a les obres de millora que aquests dies es duen a terme a l'Hort del secretari, Can Brandia i la Font del Tell, a Sant Pau de Segúries. Es tracta d'un seguit d'accions executades conjuntament amb l'ajuntament en el marc del projecte Xarxa d'espais de contacte amb el riu Ter - Impuls a la diversificació del turisme a la natura al Ripollès, promogut pel Consell Comarcal del Ripollès, cofinançat amb el Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) i administrat pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (PO FEDER Catalunya 2014-2020).

Colomer ha detallat que aquest conjunt d'accions sumen un import d'adjudicació de 240.611,02 euros i pretenen «potenciar el vessant turístic de Sant Pau de Segúries». Ha estat en el marc d'una visita a les obres, juntament amb l'alcaldessa santpauenca, Dolors Cambras, i el conseller comarcal de Turisme, Xavier Guitart. En aquest sentit, el president ha donat importància al fet que bona part d'aquestes accions consisteixen a millorar l'accessibilitat a aquests espais, cosa que beneficia especialment les persones que tenen algun tipus de discapacitat o dificultat per caminar; «un col·lectiu que hem de tenir en compte», ha recordat.

Per la seva part, Cambras ha concretat els detalls de cada actuació. Pel que fa a la zona de l'Hort del secretari, ha explicat que busca resoldre la continuïtat urbana a la via verda resseguint el riu Ter. A més de pavimentar aquest camí, malmès pel pas del temps, s'hi habilitarà una zona verda amb un parc de cal·listènia, jocs infantils i una àrea de pícnic, a més d'uns lavabos. També es millorarà el camí que condueix a una zona de bany del riu Ter coneguda com la platgeta.

Pel que fa a la zona de Can Brandia, aquests dies s'ha treballat en la connectivitat amb la via verda del camí que passa per la central hidroelèctrica que porta el mateix nom i s'ha obert al riu. Juntament amb això, es treballa per aportar valor a l'antic pou de gel, molt ben conservat, i els estreps del que havia de ser el pont del Callís, que mai es va acabar de construir.

En relació amb la font del Tell, situada al marge dret del rec de Collsalarsa, l'alcaldessa ha explicat que és «la més emblemàtica del poble» però que «ha quedat en desús des de fa molt temps». La intenció és recuperar-la perquè els veïns i els visitants la tornin a fer servir. Concretament, es restaurarà el mur de davant la font amb acabat de pedra, s'arranjarà el camí d'accés i es condicionarà i esbrossarà tot l'entorn. Es preveu que totes aquestes obres estiguin enllestides les pròximes setmanes.

XARXA D'ESPAIS DE CONTACTE AMB EL RIU TER

Aquest conjunt d'actuacions que es duen a terme a Sant Pau de Segúries són només una d'entre totes les accions que es duen a terme dins del projecte Xarxa d'espais de contacte amb el riu Ter - Impuls a la diversificació del turisme a la natura al Ripollès. Es tracta d'un pla promogut pel Consell Comarcal del Ripollès que duu a terme millores en espais naturals urbans a l'entorn del riu Ter, conjuntament amb els ajuntaments que han volgut sumar-s'hi: Camprodon, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries. L'objectiu és adaptar els espais de contacte amb el riu Ter perquè esdevinguin nous atractius turístics i continuar fent créixer les potencialitats del Ripollès com a destinació de turisme de natura. Sempre, apostant per un model respectuós amb l'entorn, sota criteris de sostenibilitat.

Globalment, el projecte suma un import d'1.638.423,10 euros (IVA inclòs). El 50% és finançat amb una subvenció del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), administrada pel departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.