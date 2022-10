Les detencions d’acusats de delictes d’odi s’incrementen a les comarques de Girona

Les detencions de persones acusades de delictes d’odi es van incrementar l’any passat a les comarques de Girona, ja que es va passar d’un a sis arrestos en un sol any. Pel que fa als casos, hi va haver una petita davallada -de dos casos menys- i es van situar en 26 durant l’any 2021.Els que van suposar més casuística són aquells relacionats amb la ideologia (10), seguits pels de racisme (8) i els de discriminació per l’orientació sexual o de gènere (8).

Els d’ideologia van viure els seus màxims entre els anys 2017 i 2019, sobretot quan hi va haver el punt àlgid del procés independentista. Per exemple, el 2019 es van arribar a denunciar 58 casos. Ara, però, els casos d’odi i discriminació d’aquesta tipologia van a la baixa i han anat caient, situant-se en 10 el 2021 i en 9 el 2020. Els que més transcendència han tingut als mitjans de comunicació són els que tenen a veure amb l’orientació sexual. Són casos que els col·lectius afectats han tret a la llum perquè, malauradament, les víctimes s’han vist sovint agredides físicament. A Girona ciutat, l’any passat s’hi va produir un dels més destacats del 2021 i va tenir lloc en el marc d’un «botellon» celebrat a la plaça de les Botxes, al parc de la Devesa. La víctima, un noi de 20 anys que hi estava participant, va rebre diversos cops de puny i puntades de peu després de ser preguntat sobre la seva condició sexual. La víctima va aconseguir fugir i va trobar una patrulla de Mossos, a qui va comunicar els fets. La denúncia de l’afectat i la informació facilitada pels testimonis van ser fonamentals per a la investigació, que va culminar amb la detenció del presumpte agressor: un jove de 23 anys i veí de Salt, que va quedar en llibertat després de passar a disposició del jutge. La resolució dels casos és una circumstància molt rellevant i de fet, dels 26 denunciats durant l’any passat, se’n van aconseguir resoldre 20. Això significa un 70% del total. Una xifra molt elevada. La major part dels delictes d’odi de caire ideològic (7) van acabar resolent-se, però encara és més alta la proporció en els casos de racisme (6) o en els de discriminació per qüestió d’orientació sexual (7). Rècord de resolucions A tot l’Estat, la policia va investigar 1.802 delictes d’odi durant l’any passat. Fa uns dies es va presentar l’informe del Ministeri de l’Interior de l’evolució d’aquests delictes del 2021, i mostra que va ser registrar un rècord de resolució de casos, amb l’aclariment de 1.133 fets. Això, en paraules del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, demostra que «cada cop són menys els delictes que queden impunes, l’eficàcia policial augmenta per sobre del creixement d’aquest tipus d’incidents». L’informe també xifra en 1.874 les víctimes d’aquest delictes. El perfil seria el d’un home d’entre 26 i 40 anys. Els menors suposen l’11,31% de les víctimes registrades durant el 2021.