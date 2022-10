La caiguda d'un arbre ha causat destrosses en dos vehicles a Sant Pau de Segúries.

Els fets han succeït cap a tres quarts de set del matí al camí de Can Xacó. Els Bombers s'han activat i en arribar s'han trobat que l'arbre impedia el pas per aquesta via.

Havia caigut al cim de dos vehicles i a més, a sobre d'una cabana de fusta. Arran dels fets, els Bombers han talat l'arbre i a les vuit, han pogut reobrir el pas pel camí.

Han tret els dos vehicles que presentaven danys per la caiguda de l'arbre de grans dimensions i s'ha necessitat una grua, segons el cos d'emergències.

Sortosament, no s'han hagut de lamentar ferits.