Tot i que els estudis sobre el càncer i les millores de tractaments cada vegada són més nombrosos, sobretot a Catalunya; contradictòriament aquestes millores tarden a arribar als pacients per un problema de base: l’accessibilitat als fàrmacs.

Un informe anual sobre indicadors de teràpies innovadores de la Federació Europea d’Associacions de la Indústria Farmacèutica constata que el temps d’espera de mitjana el 2021 per accedir als nous medicaments oncològics va augmentar en 74 dies respecte al 2018, i la demora ja arribava als 469 dies. De manera que el termini des que un medicament és autoritzat fins que s’inclou en el finançament públic supera els quinze mesos.

A més, el percentatge de disponibilitat dels tractaments oncològics aprovats a Europa entre el 2017 i el 2020 és a Espanya del 61%, ja que només hi ha disponibles 25 dels 41 fàrmacs oncològics autoritzats en aquest període. Es tracta de la xifra més baixa dels països del nostre entorn, ja que per exemple, la disponibilitat a Alemanya és del 100%; a Itàlia, del 90%; a Anglaterra, del 85%, i a França, del 80%.

Segons Farmaindustria, un dels objectius principals per revertir aquesta situació seria establir un model que sigui «àgil, predictible i eficient, de manera que ajudi a solucionar amb urgència el problema actual». I això passa per una millor cooperació entre l’Administració i les companyies farmacèutiques.

Blanca Martínez, farmacòloga de l’hospital Josep Trueta i delegada de Metges de Catalunya, lamenta que hi ha molts medicaments aprovats des de fa mesos a Europa però no acaben d’arribar a Espanya per dos motius: «d’una banda, es tracta d’una qüestió de rendiment econòmic, les farmacèutiques ofereixen primer els productes als països que els paguin millor i, de l’altra, a Espanya falta molt finançament en Sanitat i la manca d’inversió dificulta l’adquisició de nous medicaments».

El retard en el diagnòstic i les llistes d’espera no ajuden en l’augment de supervivència al càncer Blanca Martínez - farmacòloga de l'hospital Trueta i delegada de Metges de Catalunya

Martínez afegeix que, «tenint en compte el finançament que hi ha, és necessari avaluar bé quins medicaments comprar i ajustar els preus, però evidentment si el pressupost destinat a Sanitat fos més elevat, el tràmit s’agilitzaria més i els pacients no en sortirien perjudicats», admet.

Concreta que hi ha fàrmacs són «molt necessaris» perquè contribueixen a augmentar la supervivència i la qualitat de vida de moltes persones.

Martínez insisteix, doncs, que la manca d’inversió està afectant «greument» en l’atenció dels pacients. «Estudis ja estan recollint dades preocupants d’enguany, perquè hi està havent un excés de mortalitat i, en molts casos, es deu al retard de diagnòstics per les llargues llistes d’espera que hi ha».

D’altra banda, mostra preocupació per la pèrdua del cribratge durant la pandèmia, tant per detectar el càncer de còlon com de mama. «Tot i que ara s’està recuperant, cal tornar a insistir molt a la població perquè hi participi». També alerta que ja s’estan diagnosticant tumors en fase avançada -tal com pronosticaven experts fa un any-i, tot i que els circuits de detecció de càncer són ràpids, «s’estan alentint cada vegada més».

«Cal legitimar el desig de mantenir la salut sexual»

«Si la sexualitat és un terreny molt oblidat, en el cas de pacients que pateixen càncer encara ho és més i no hauria de ser així». Raquel Tulleuda, sexòloga i ginecòloga, reivindica que cal posar sobre la taula que sexualitat i càncer «no són dos termes antagònics, ja que pot ser totalment desitjable voler tenir una vida sexual mentre es pateix un tumor».

És per això que, enguany, la Fundació Oncolliga dedica la conferència del Dia Mundial del Càncer de Mama a tractar aquests aspectes. La xerrada Sexualitat i càncer: un camp inexplorat, es farà aquesta tarda a l’hotel Carlemany de Girona a càrrec de Tulleuda i l’oncòloga Helena Pla.

«Amb aquesta xerrada el que intentarem és aclarir què és la sexualitat, legitimar el desig de la pacient per mantenir una bona salut sexual i explicar quines esferes de resposta sexual queden més afectades a més de quines estratègies de tractament existeixen», explicar Tulleuda.

És important anticipar-se per evitar seqüeles tant físiques, com emocionals i relacionals Raquel Tulleuda - Sexòloga i ginecòloga

De fet, insisteix en la importància de l’anticipació per evitar seqüeles. «Si hi ha inquietuds i angoixes és millor tractar-les mentre dura el procés i no pas deixar-ho pel final, perquè després potser és massa tard». D’aquesta manera, Tulleuda considera que l’acompanyament d’un professional en sexologia s’ha de fer des de la vessant física, emocional i relacional. «En el primer cas, poden haver-hi dones que pateixen sequedat vaginal i cal treballar-ho durant el càncer». Respecte a la vessant emocional, «hi ha moltes emocions que s’han de treballar, com ara l’angoixa, l’autoestima i la confiança». En l’aspecte relacional, «cal saber com compartir les inquietuds amb la parella i crec que és important que es faci teràpia amb un professional per abordar situacions derivades de la mastectomia, per exemple».

Fany Jiménez, psicooncòloga d’Oncolliga a l’Alt i el Baix Empordà, ha explicat recentment a aquest diari que «no és fàcil assimilar que et facin una amputació del teu cos -en referència a les mastectomies- i en molts casos l’espera per a la reconstrucció mamària s’allarga molt i genera molta angoixa».

Finalment, en referència a la sexologia, Tulleuda reivindica que hi hagi una atenció a la sexualitat femenina en la sanitat pública catalana perquè «actualment hi ha una discriminació».

Girona es bolca en el Dia Mundial del Càncer de Mama

Les comarques gironines es tornen a bolcar aquests dies en la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, una jornada que oficialment se celebra avui i que serveix per donar a conèixer la malaltia, fer costat a les dones que hi han passat i promoure la participació en els plans de detecció precoç, ja que el cribratge és clau per millorar el pronòstic del tumor més freqüent en la població femenina. Les dues principals entitats gironines contra el càncer han organitzat una sèrie d’activitats que s’allargaran diversos dies.

D’una banda, la Fundació Oncolliga de Girona organitza avui la taula rodona sobre sexualitat i càncer a les set de la tarda a l’hotel Carlemany. Seguidament, ha organitzat també la tercera edició de la cursa Corre per les mames, que per primera vegada serà 100% presencial i es farà diumenge de manera simultània a vint-i-dues poblacions diferents de les comarques gironines. La cursa es pot fer corrent o caminant i està oberta a tothom, homes i dones. En aquests moments ja hi ha més de 4.500 persones inscrites i els beneficis aniran per sostenir els serveis d’ajuda a les afectades que ofereix l’Oncolliga a través del programa Guapes i valentes: banc de perruques, suport psicològic, drenatge limfàtic, marxa nòrdica i estètica oncològica.

D’altra banda, l’Associació Contra el Càncer a Girona promou la campanya El rosa és més que un color i posa a la venda articles solidaris la recaptació dels quals anirà destinada als programes d’atenció psicològica, social i benestar físic per a pacients i les seves famílies, i a fomentar la recerca en càncer de mama. Amb motiu de la campanya, l’associació posa a la venda articles solidaris la recaptació. Durant tot el mes hi haurà diverses taules informatives arreu de la província.

Així mateix, a Maçanet de la Selva, s’han organitzat diverses activitats aquest cap de setmana, entre les quals hi ha una arrossada solidària, una actuació musical i sardanes. D’altra banda, a l’Escala es farà una Caminada Solidària dissabte a la tarda.

Finalment, s’il·luminaran de color rosa edificis emblemàtics com la façana de l’Ajuntament de Girona, Blanes, Vilafant, Maçanet de la Selva, el sortidor de la plaça Dr. Grabulosa de Sant Hilari, la font de la plaça Clarà d’Olot, la façana de l’església de l’Escala i la torre de control de l’Aeroport Internacional de Girona-Costa Brava.

També participaran en la campanya 300 establiments de la província de Girona, mitjançant la decoració dels seus aparadors de color de rosa. Aquesta iniciativa s’ha mobilitzat en col·laboració amb l’Associació Girona Centre Eix Comercial, l’Associació de Banyoles Comerç i Turisme, Guíxols Comerç i Turisme, l’Associació de Comerç i Turisme de Sant Hilari Sacalm, l’Associació de Comerciants de Lloret de Mar, l’Associació de Botiguers de Blanes Centre i una vintena d’establiments de Maçanet de la Selva.