Vent, onades i pluja posen aquest dijous en risc l'àrea de la costa de Girona, per fort onatge, en una jornada marcada per la possibilitat de precipitacions localment fortes en set províncies més de la meitat nord peninsular, així com intervals de vent fort a la costa de Galícia i àrea Cantàbrica i nevades en zones altes del Pirineu, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En concret, l'onatge activarà els avisos a Girona, la Corunya, Lugo i Pontevedra, que ascendiran a importants a Astúries, Cantàbria, Guipúscoa i Biscaia. A més, les pluges activaran els avisos a la Corunya i Pontevedra i el vent, a la Corunya i Lugo. Aquest dijous, un front atlàntic recorrerà d'oest a est la Península i les Balears, deixarà al seu pas cel ennuvolat o cobert i s'obriran clarianes després del seu pas. Hi haurà precipitacions en el terç nord-oest peninsular i el Pirineu, i no es descarten que siguin localment fortes a l'oest de Galícia, perquè ocasionalment podrien anar acompanyades de tempestes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent



➡ Dj. 19:00 h - Ds. 13:00 h.



➡ Possibilitat de ratxa màxima > 20 m/s (72 km/h)



➡ Grau de perill màxim: 🟡 3/6



Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/EROyb6WgKw — Meteocat (@meteocat) 2 de noviembre de 2022 Es podrien estendre, de manera més feble i dispersa, a altres zones de la Península i les Balears, sent menys probables com més cap al sud i l'est, de manera que en l'extrem sud-est peninsular només s'esperen intervals de núvols mitjans i alts, però sense precipitació. En el cas de les illes Canàries, s'esperen intervals ennuvolats al nord de les illes, i poc ennuvolat al sud. Cota de neu La cota de neu se situarà en uns 2.500 metres inicialment, i baixarà progressivament fins a uns 1.600-1.800 metres al nord peninsular, i uns 1.800-2.000 metres a la zona centre. Les temperatures diürnes aniran en descens en la major part del país, tret del terç nord-oest peninsular i l'àrea mediterrània, on es mantindran amb pocs canvis mentre que en el cas de les nocturnes no esperen grans canvis. És probable que es produeixin algunes gelades febles en zones muntanyoses del nord peninsular. Els vents bufaran en general del sud-oest girant a nord-oest en la major part de la Península i les Balears, més fluixos en la meitat sud peninsular, i més intensos en la meitat nord i les Balears, podent haver-hi intervals forts a la costa de Galícia i àrea Cantàbrica. Els vents seran alisis moderats del nord-est a les Canàries.