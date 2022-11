Des de fa mesos, la majoria d’hospitals comarcals estan arribant al límit. Després de les queixes més recents de l’hospital de Figueres i Blanes, aquesta setmana ha sigut el torn del d’Olot, on els treballadors lamenten que la situació és “insostenible”. És per això que el comitè d'empresa ha redactat un manifest en senyal de protesta que han llegit aquest migdia, en una concentració a les portes del centre sanitari.

Expressen que des de la pandèmia s’ha "evidenciat i agreujat" més la manca de personal, tant asistencial com no asistencial. Es mostren cansats i desmotivats per fer front a "altes càrregues laborals amb patiment físic i emocial". També admeten que cada vegada hi ha més baixes laborals entre companys i es treballa amb "neguit", a part que hi ha treballadors que marxen a buscar millors condicions laborals. Lamenten que "no es pot garantir una bona assistència i això pot afectar a la seguretat dels pacients, ja que també falten mans als serveis generals.

També troben a faltar empatia per part dels superiors i manca de comunicació, a més de "millor tracte humà i més valoració".

El malestar dels treballadors s'ha agreujat per la reducció de la retribució variable en funció del compliment dels objectius, (DPO) per l’augment de la tarifa de la despesa energètica. Els treballadors manifesten que "no tenim la culpa que el nostre hospital sigui una infraestructura poc sostenible".

Per tot això demanen una previsió de la plantilla "adequada per a les necessitats de cada servei", més inversió en personal, que es garanteixi una bona qualitat en l'atenció al pacient, més empatia i que la despesa en manteniment no afecti la retribució variable (DPO).

Resposta de l'hospital

Segons fonts de la direcció de l'hospital, admeten que la manca de professionals en el sistema sanitari és una "problemàtica real" i que "malauradament s’està agreujant". Tot i això, en algunes especialitats mèdiques s’està col·laborant i reforçant altres centres sanitaris de la Regió, com l’Hospital de Campdevànol o l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.

D'altra banda, la direcció ha pres mesures per evitar sobrecàrregues de treball als professionals. Puntualment s’han tancat alguns llits de les unitats d’hospitalització i s’han reprogramat algunes intervencions quirúrgiques ajornables. La Fundació afegeix que compta amb més d’un 90% dels contractes indefinits i, la majoria d’ells, a jornada completa i s’ha respectat el nombre de dies de vacances dels professionals.

També matisen que, com la resta de centres de Catalunya, a l'hospital d'Olot s'ha viscut i s'està vivint una situació d’elevada complexitat amb la pandèmia de la covid-19 que ha afectat directament als professionals de la salut. És per això que en aquests darrers mesos s’han engegat iniciatives internes com la teràpia immersiva o l’espai d’autocura. El conveni vigent del SISCAT, signat pels sindicats, contempla el pagament de la retribució variable en funció del compliment dels objectius (DPO) sempre i quan hi hagi equilibri pressupostari. Aquest 2021 s’ha pagat el 100% de les DPO.

A més, la direcció està en desacord en què hi hagi “indiferència per part dels superiors” i una “manca absoluta de comunicació entre el Comitè d’Empresa i la Direcció”. Tal i com ha estat fent els darrers anys, la Direcció continua oberta a trobar-se periòdicament amb el Comitè d’Empresa. Els professionals de la Fundació sempre han mostrat una capacitat d’adaptació i compromís envers la ciutadania per oferir i garantir una assistència de qualitat.