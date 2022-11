Una vintena de passatgers d'un tren de la línia R3 de Rodalies han quedat atrapats en un túnel després que el comboi en què viatjaven s'hagi aturat per una avaria en el sistema d'alimentació elèctrica al tram entre Manlleu (Osona) i Ripoll. Renfe informa que ha sol·licitat ajuda als Bombers per evacuar els afectats, i que el cos d'emergències ja s'ha desplaçat a la zona. En paral·lel, la companyia ferroviària ha establert un servei alternatiu per carretera al trajecte Manlleu-Ripoll.