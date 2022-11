L'aeroport de Girona ha recuperat durant el mes d'octubre vuit de cada deu passatgers que tenia el mateix mes del 2019, abans que esclatés la pandèmia. Durant l'últim mes del 2022 la terminal gironina ha tingut 153.662 passatgers, un 23% menys dels que hi havia a l'octubre del 2019. La majoria dels passatgers ha volat amb Ryanair, qui després de finalitzar la temporada d'estiu ha ampliat el monopoli dins de l'aeroport de Girona. El mercat britànic és el que més ha utilitzat la terminal gironina, amb 41.147 passatgers, seguit per l'alemany (27.153). A més, durant l'octubre s'han fet 2.226 aterratges i enlairaments, un 33,5% més dels que hi havia l'octubre del 2019.

La terminal gironina manté una dinàmica positiva respecte al 2021, però encara segueix sense assolir el volum de passatgers que hi havia el 2019. Durant l'octubre hi ha 153.662 persones que han trepitjat les instal·lacions de Vilobí d'Onyar, un 77% dels que hi havia el mateix mes del 2019. Aquest volum de passatgers fa que l'aeroport sumi 1.285.353 usuaris en tot el que portem d'any. Una xifra que supera els 312.230 passatgers que va tenir l'aeroport en tot el 2021, però que encara queda lluny del 1.849.029 que es van registrar durant els deu primers mesos del 2019. La majoria dels passatgers eren internacionals (149.459), per bé que els visitants nacionals també han crescut aquest octubre respecte a l'any passat (3.960). A més, durant l'octubre Ryanair ha estat la companyia majoritària durant l'últim mes, ja que ha transportat 127.884 persones. Aquesta xifra és una mica inferior respecte al setembre, quan va portar 145.919, i encara s'allunya més del nombre de passatgers que va tenir la companyia durant l'octubre del 2019 (159.043). Pel que fa a la procedència dels visitants, el mercat britànic torna a dominar entre els usuaris de la terminal de Vilobí d'Onyar, amb 41.147 usuaris. Aquest es tracta d'un mercat estratègic pel sector turístic gironí que vol recuperar de cara a la temporada vinent, després del desgast produït per la pandèmia, el Brexit i la inflació. En segona posició hi ha els visitants alemanys, que han sumat 27.153 usuaris. A més distància hi ha el mercat belga (16.130), l'holandès (15.676) i l'italià (15.592).