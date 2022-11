L'estudiant Xavier Palomé (Sant Gregori, 2002) ha representat Espanya al campionat del món de Formació Professional (FP) en la categoria de reparació de carrosseries, que enguany s'ha celebrat a Berna (Suïssa). Format a l’Escola Tècnica Girona (amb un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Carrosseria i un Grau Superior d'Automoció), Xavier Palomé ha arribat al mundial automàticament després de proclamar-se vencedor al campionat de Catalunya d’FP (Catskills) i aconseguir la medalla d'or al certamen nacional (Spainskills).

«És un gran orgull haver arribat fins aquí», celebra l’estudiant gironí. Al llarg de la cita, va competir contra estudiants internacionals demostrant la seva vàlua en diverses proves. «Vaig haver de mesurar un vehicle en una bancada, ajustar les franquícies de tota la carrosseria, reparar una porta i els para-xocs d'un vehicle i substituir parcialment el lateral del xassís, així com també el pilar davanter i una punta», explica.

Amb tot, va aconseguir proclamar-se 9è del món (la medalla d’or va ser per Japó; la de plata per Suïssa i la de bronze, per la Xina). Tot i això, lamenta la manca de formació. «Competia amb persones que feia tres anys que s’estaven entrenant només per a aquest campionat i m'hauria agradat que el govern espanyol invertís en formació per a poder-me preparar millor per al mundial», lamenta. De fet, confessa Palomé, alguns participants fins i tot havien rebut incentius econòmics. «Vaig conèixer un candidat de Taiwan que si guanyava el mundial, el govern li pagava 80.000 euros; i si quedava en segona o tercera posició també cobrava», subratlla.

Per la seva banda, el director de l’Escola Tènica Girona, Jordi Moncanut, també lamenta «la manca de recursos que el Ministeri d’Educació destina en la preparació d’aquestes competències». En aquest sentit, denuncia que «en comparació amb els altres països competidors, la preparació i els recursos que posa a disposició són mínims».

L’esdeveniment, de fet, s’havia d’haver celebrat a la Xina, en concret a Xangai, però finalment l’organització va decidir traslladar el campionat del món de Formació Professional a Berna (Suïssa) degut a la situació epidemiològica derivada de la covid-19 que la població xinesa està patint en els darrers mesos. Aquesta competició se celebra cada dos anys i enfronta als millors alumnes de cada país en cadascuna de les especialitats d’FP, des d’automoció a jardineria, passant per disseny web, floristeria o restauració.

A l’abast de pocs

Amb tot, Moncanut es mostra «orgullós» que el centre hagi aconseguit ser, per tercera vegada consecutiva, el representant d’Espanya en aquest campionat del món, després d'haver competit a Abu Dabi (2017) i Kazán (2019). Ara, destaca «la dedicació i entrega que ha mostrat l’alumne i el docent Berna Baena que degut al seu esforç i perseverança han aconseguit escalar fins el més alt nivell i viure una experiència a l’abast de pocs». A més, subratlla que l’equip es mostra satisfet «d’haver aconseguit exprimir el talent d’en Xavier i poder tornar a estar entre el Top 10 mundial».

El proper repte de Xavier Palomé ja té data: serà al novembre de 2023, quan competirà al campionat europeu.