La Garrotxa ha rebut aquesta setmana el segon lliurament d’aliments de la Unió Europea, procedents del Fons Europeu per als més desfavorits (FEAD). Es tracta de productes de primera necessitat que tenen com a destí el Centre de Distribució d’Aliments de la Garrotxa (CDA). En aquesta ocasió i davant la manca d’espai al CDA de la Garrotxa, l’empresa Trans Escapa s’ha encarregat d’emmagatzemar i transportar, de manera totalment voluntària i gratuïta, 50 palets d’aliments enviats pel FEAD. El material s’ha dipositat en 25 metres quadrats de les seves instal·lacions situades a Olot fins que sigui possible el seu lliurament. De fet ahir, el president de Càritas Garrotxa, Carles Oller; la regidora d’Acció Social de l’Ajuntament d’Olot, Imma Muñoz; acompanyats pels responsables de l’empresa Trans Escapa, Jordi i Adrià Escapa; van visitar les instal·lacions per a conèixer l’espai on es troba el material.

Actualment, el CDA de la Garrotxa dona suport a un total de 900 famílies (unes 2.200 persones beneficiàries). Es tracta d’un espai destinat a oferir aliments bàsics a persones de la comarca que es troben en una situació puntual de precarietat econòmica o social i que tenen dificultats per a cobrir adequadament les seves necessitats més bàsiques. El projecte compta amb el suport de Càritas Garrotxa, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i el Banc dels Aliments.