L’hospital de Campdevànol ha estat novament nominat en els Premis Top 20, organitzats per l’empresa IQVIA i amb més de 20 anys d’història, en els quals es reconeixen els hospitals que obtenen els millors resultats en els processos d’avaluació, tenint en compte indicadors de qualitat assistencial, de funcionament i d’eficiència econòmica a partir de l’avaluació de centres públics i privats. L’hospital de Campdevànol ha estat nominat en la categoria de Gestió Hospitalària Global. El centre sanitari de referència del Ripollès ha estat guardonat als Premis Top 20 en diverses edicions, la darrera el 2018.

Els premis es lliuraran el pròxim 29 de novembre al migdia a Madrid, on assistirà el gerent de l’hospital, Joan Grané. Precisament, Grané destacava la importància d’aquesta nominació «com a reconeixement a la qualitat assistencial del nostre hospital i a la tasca de cada un dels professionals que hi treballen».

Als Premis Top 20 hi ha participat més de 250 hospitals, públic i privats, de tot l’Estat espanyol.

Reconegut en un altre premi

Recentment, l’hospital també va rebre un guardó en la quarta edició dels Premis BSH (Best Spanish Hospital Awards), que reconeixen l’eficiència i la qualitat assistencial d’hospitals d’aguts públics i privats d’arreu d’Espanya. En aquest cas, va reconèixer l’hospital de Campdevànol en la categoria de millor centre comarcal d’Espanya en processos quirúrgics. Els altres finalistes que competien pel mateix guardó són l’hospital municipal de Badalona i l’hospital de Montilla. L’hospital de Campdevànol va ser l’únic gironí guardonat, però n’hi va haver un altre que va quedar finalista. Es tracta de l’hospital de Figueres, que va quedar a les portes de guanyar el premi a millor centre comarcal en la categoria maternoinfantil, que ha acabat en mans de l’hospital universitari El Escorial. No hi ha cap altre centre gironí finalista.