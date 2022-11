Aquest dimecres es va celebrar el dia de la Seguretat Privada de la província de Girona. Hi van assistir més de 100 persones i l’acte es va fer a la Subdelegació del Govern.

Aquesta era la segona edició del dia a la província i es van lliurar 36 mencions honorífiques a membres destacats vinculats a vigilants de seguretat privada i guardes rurals. Els homenatjats pertanyen a onze empreses a més de tres guardes rurals i se’ls va guardonar per la participació en fets concrets com ara detencions o també per la seva trajectòria.

Des del sector es va denunciar que pateixen moltes agressions els vigilants mentre treballen i que no són agent de l'autoritat. Cosa que els fa més difícil la seva tasca. Aquestes agressions les pateixen en llocs on treballen com ara centres de salut, estacions de tren, en combois quan actuen, entre altres.

La gerent de l'Associació catalana d'empreses de seguretat privada (ACAES) i el president de l'associació professional de companyies privades de Serveis de Seguretat (APROSER) van ser presents a l'acte. La representant d'ACAES va defensar el sector de la seguretat privada com a complement al sector públic, la presència important que aquest té en la seguretat i protecció d'instal·lacions, béns i persones tant a l'àmbit privat (diferents tipus d'empreses) com al públic (hospitals, infraestructures, etc), segons informa la Policia Nacional. Que enguany ha estat el cos policial que s'ha encarregat d'organitzar l'acte.

També va recalcar les "innumerables" agressions que pateixen els vigilants en l'exercici de la seva feina, va reclamar un nou reglament per al sector pendent des del 2014 i va reivindicar la presència de més dones al sector. A més, va tenir un reconeixement especial per a les víctimes del Covid-19 i per al treball exercit pels vigilants de seguretat als Hospitals durant els moments més durs de la pandèmia.

A la província de Girona hi ha uns 1.500 vigilants jurats i des de la Policia Nacional s'encarreguen de fer les autoritzacions, carnets i acreditacions. Mentre que la Guàrdia Civil gestiona tot el referent a les armes.

L'acte va ser presidit pel Subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon; el Comissari Provincial de Policia Nacional a la província, Leoncio Martínez i el tinent Coronel de la Guàrdia Civil, cap de la Comandància a Girona, Llucià Anton Vives.

Placa commemorativa

En finalitzar l'acte es va fer entrega d'una placa commemorativa a títol pòstum per a un vigilant de Seguretat, pioner en aquesta província, com a reconeixement i agraïment a la seva trajectòria professional al sector de la Seguretat Privada i figura molt reconeguda a la Província de Girona, sent recollida aquesta placa per la vídua i els seus fills.