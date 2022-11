El síndic de greuges ha donat la raó al grup opositor (MES Sant Pau-AM) al consistori de Sant Pau de Segúries en relació amb una votació que afectava el Pla General del municipi per a la regulació de la subzona del càmping Els Roures, i on va prendre part un regidor de l’equip de govern (Junts) que és el titular d’aquest equipament. La recomanació del síndic indica que el regidor de Junts, Adrià Gómez, s’hauria d’haver abstingut en tant que titular de l’activitat econòmica, en la deliberació i votació de l’acord que finalment es va acabar adoptant, i que ara creu que hauria de ser objecte de revisió. La Comissió Territorial d’Urbanisme ja va aprovar aquesta modificació puntual del POUM, desestimant en el seu cas les al·legacions que va presentar MES.

Els fets es remunten al ple de gener de 2021, quan l’oposició ja va advertir a l’equip de govern que Gómez no hauria de votar en el punt de la modificació del POUM pel seu interès personal en aquesta qüestió, i alhora va demanar un informe al secretari municipal. En aquest informe, el secretari municipal Josep Ruiz, va concloure que Adrià Gómez no podia negar-se a intervenir en tots els tràmits relacionats amb aquesta modificació, i que en cas de no fer-ho li hauria pogut comportar una sanció. Dos mesos més tard MES va registrar una al·legació demanant que es deixés sense efecte la votació, basant-se en el fet que la jurisprudència podia comportar la nul·litat de l’acord, i crear problemes legals i econòmics en el consistori.

Les obres al càmping Els Roures han estat motiu d’enfrontament no només entre l’actual oposició i Junts, sinó que ja s’ha heretat dels anteriors equips de govern i oposició, posant de manifest dos models diferents d’entendre l’urbanisme al municipi. El Pla Especial del càmping estava aturat des de 2008, quan el seu propietari i actual regidor va demanar a l’aleshores alcalde Joan Solà (PM) que el tirés endavant. La polèmica s’ha mantingut fins a l’actualitat entre govern i oposició, que el 2011 va canviar de mans per passar a CiU, i amb una oposició que també ha canviat sovint de sigles (UPSP el 2011, FSP-PA el 2015 i MES Sant Pau-AM el 2019).

L’any 2016 l’oposició que llavors liderava l’exalcalde Solà, va denunciar que s’havien fet obres sense llicència al càmping, ocupant l’espai per on passa el torrent de Caganell. Aleshores el tècnic municipal Xavier Rico va confirmar que algunes obres no requerien permís sinó tan sols comunicar-les a l’Ajuntament, però que la substitució dels bungalous sí que en necessitava perquè es considerava obra nova, encara que es reduïssin a deu edificacions. En tot cas es va abstenir de qualificar-les d’il·legals, però va demanar a la propietat precisament de legalitzar-les i a desencallar el pla especial del càmping.

La reacció de l’ajuntament

L’alcaldessa de Sant Pau de Segúries, Dolors Cambras (Junts) va lamentar ahir que l’oposició faci un «aprofitament polític d’un tema que no té cap mena de recorregut des del moment que la Comissió d’Urbanisme de Girona va donar el vist-i-plau a la modificació del POUM i ningú, ni tan sols l’oposició, va portar-ho a la justícia contenciós admnistrativa». Cambras espera que aquest sigui el «capítol final» del cas del càmping, perquè la resolució no té efectes jurídics.

Millora per l’esfera patrimonial del regidor

En la resolució del Síndic de Greuges, aquest no comparteix les al·legacions de l’ajuntament i de la Comissió d’Urbanisme, que apunten que la modificació del pla no comporta cap benefici per al regidor perquè «es regularitzen usos ja existents». Segons el síndic, com que són usos que «comporten una explotació econòmica per al titular (...), la mateixa regularització urbanística comporta un benefici en l’esfera patrimonial d’interessos del titular».