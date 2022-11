El pròxim dia 30 de novembre l’Auditori Manel Xifra Boada del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona serà l'escenari de la jornada que porta per títol «Com reduir un ciberatac?». La sessió, organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica amb la col·laboració d’Icatel Network, Brontobyte Cloud i ENTI Escola de Noves Tecnologies Interactives, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, reunirà a diferents especialistes que debatran sobre com podem actuar davant un ciberatac.

La participació és totalment gratuïta i només cal formalitzar la reserva i registrar-se aquí. Si no ho has fet encara ets a temps de fer-ho, és molt senzill. La sessió començarà a les 10 del matí amb ponència titulada «Un ciberatac no te’l pots permetre» a càrrec de Bruno Pérez, pèrit judicial, informàtic forense i expert en ciberseguretat; Tot seguit tindrà lloc la intervenció de Ricard Doña Martínez, cap de la Unitat Central de Delictes Informàtics dels Mossos d'Esquadra que parlarà sobre "Què fer abans i després d'un ciberatac?" i tancarà el capítol d'intervencions Josep Guash, director tecnològic de Brontobyte que parlarà sobre "La importància del cloud a l'empresa". La jornada tindrà com a punt central la taula rodona "La vergonya de no dir que t’han atacat. La reputació digital i de marca quan no prenem mesures" que comptarà amb les intervencions destacades de Bruno Pérez, pèrit judicial, informàtic forense i expert en ciberseguretat; Josep Guash, director tecnològic de Brontobyte; Selva Orejón, directora executiva d’onBRANDING i pèrit judicial especialitzada en ciberinvestigació, protecció de la identitat digital i reputació online i Tomàs Roy, director del Centre d’Innovació i Competència en Ciberseguretat (CIS4Cyber) de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Un torn de preguntes amb la participació del públic posarà punt final a l'acte.