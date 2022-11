Les estacions d’esquí i de muntanya gestionades per la Generalitat a través de l’empresa FGC Turisme tenen previst donar la benvinguda a la temporada d’hivern 2022-2023 el primer cap de setmana de desembre. La majoria obriran el dia 2, entre elles Vallter (Ripollès) mentre que la Molina (Cerdanya) es podria avançar si les condicions de neu ho permeten. En el cas de Vall de Núria, el servei del tren cremallera es reprendrà el 2 de desembre i un dia més tard es posaran en marxa el Parc Lúdic i les activitats d’hivern. A més, si les condicions acompanyen, també s’obrirà l’estació d’esquí. Pel que fa a Masella, l‘única de capital privat a les comarques gironines, assegura en un missatge a les xarxes socials que treballen per «obrir tan aviat com es pugui».

En un any on el context energètic és més condicionant que en temporades anteriors, el model que seguiran les explotacions d’FGC Turisme és el d’estacions «dinàmiques». Així, es prendran mesures d’estalvi tenint en compte diversos paràmetres, entre els quals hi ha també la qualitat de la neu i les condicions meteorològiques. L’objectiu és prioritzar que l’afectació cap a l’usuari sigui la mínima, segons han explicat des de la companyia en un comunicat. De fet, dins l’àmbit de l’eficiència energètica, s’ha aconseguit una reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle del 66% i del consum d’aigua de fins a un 26%.

D’altra banda, el procés de digitalització en el sistema de forfets ha permès a les estacions d’esquí i muntanya d’FGC conèixer el nombre i els moviments dels visitants en temps real. Per tant, les mesures que s’aplicaran implicaran prioritzar la producció de neu en els períodes energètics més econòmics i quan les condicions de temperatura i humitat siguin les òptimes. També hi haurà un control exhaustiu dels gruixos de neu per no produir-ne més de la necessària. A més, s’afavorirà la reducció del consum de combustible de les màquines de preparació de pistes, adaptant-la a la qualitat de la neu. Una altra de les possibilitats és modificar els horaris segons l’afluència d’esquiadors.

Una acció que han implementat les estacions en els últims anys és la gestió de la il·luminació, actualitzant progressivament la lluminària estàndard per altres amb tecnologia LED. També hi ha un control de la temperatura en la calefacció de les dependències i espais comuns per assolir la màxima eficiència energètica. Amb tot plegat, es preveu que les estacions acabin la temporada el dilluns de Pasqua, dia 10 d’abril.