La meitat dels alumnes que han participat en els cursos ocupacionals del programa Incorpora s'ha inserit al món laboral. Avui, el Clúster Èxit, associació gironina del sector de l’economia social, ha fet entrega dels diplomes de les actuacions formatives que impulsa a través del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”. Durant l’acte d’entrega, protagonitzat per les persones acreditades que hi han intervingut activament, s’han donat a conèixer els resultats principals d’aquesta última edició. Aquest any han participat en el programa un total de 46 persones, el 91% de les quals ha finalitzat la formació amb acreditació i el 34% s’ha inserit laboralment en alguna de les empreses col·laboradores i estan oberts diferents processos de selecció que permetran més insercions. De total de l’alumnat, 39 persones han fet pràctiques laborals.

L'entrega dels diplomes s'ha fet a l'auditori de la Fundació Support de les comarques gironines i ha comptat amb una conferència del director d'operacions de la Fageda sobre l'automatització en les fàbriques. Dins de l'acte celebrat el dijous, el Clúster Èxit ha reconegut les empreses Escubedo, Ingesan, Maria Gay i Toni Pons. Els punts de formació Incorpora són una iniciativa pionera de formació adaptada als col·lectius amb dificultats especials. S'hi ofereix una formació qualificada adaptada a les seves capacitats per tal de millorar les opcions d'entrar en el món laboral. A través d'aquests punts es vol aconseguir que persones en risc d'exclusió social i dificultats especials (trastorn mental sever i discapacitat intel·lectual) tinguin una oportunitat per entrar al mercat laboral i demostrin la seva rendibilitat. En el darrer any, s’han desenvolupat tres àmbits de formació: Operacions bàsiques de cuina, Operacions auxiliars de magatzem i Auxiliar de venda i atenció al client. Segons l’enquesta de satisfacció realitzada per les entitats docents als alumnes, set de cada deu valora molt positivament l’acció formativa amb l’empresa i considera que les pràctiques els han ajudat a millorar el seu desenvolupament personal, a recuperar la confiança i a trobar feina.